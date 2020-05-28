55歲波姬小絲晒水著相　網民嘆歲月不饒人

荷里活女星波姬小絲（Brooke Shields）曾經是女神級人物，1980年憑一部《青青珊瑚島》（The Blue Lagoon）爆紅，亦成為她的演藝生涯代表作。

其實以55歲嚟講，波姬小絲都Keep得幾好。（Brooke Shields Instagram）

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當年拍攝時波姬小絲只有14歲，有著令人驚艷的美貌，加上造型性感，令她成為男士的夢中情人。事隔40年，當年的女神已經55歲，日前波姬小絲在Instagram上載比堅尼照片，雖然尚算保養得宜，但對比當年青春少艾的模樣，不少網民感嘆歲月真的不饒人。

波姬小絲不時在IG上載舊照懷緬過去。（Brooke Shields Instagram）

相估波姬小絲本身都非常懷念自己年輕時的模樣，事關她不時在Instagram分享陳年舊照，大部份都是昔日的美麗寫真。而現在的她經常健身保持身材，早兩年仲練出腹肌，相當厲害！可是，網民的惡毒留言從未停止，多年來不少人批評她樣子比實際年齡衰老，最近上載的比堅尼照亦遭狠批。不過波姬小絲本就懶理批評，繼續在IG上載素顏照以及不同保養心得，其實做人最緊要有自信，歌都有得唱：「因有自信，所以美麗，使我自卑都放低」。

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