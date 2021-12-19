致命24小時 | 吳卓羲樂做變態角色 湯怡為拍戲願犧牲︰全裸上陣

吳卓羲（Ron）同湯怡（Kathy）今日（18日）亮相新城電台參加薛家燕主持的節目《開心大派對》，兩人聯同潘燦良主演的新戲《致命24小時》即將於明年1月6日上映，對於兩人首次合作，Ron直言開心、興奮又過癮，更大讚Kathy專業。



Ron同Kathy第一次認識就一齊拍戲，並飾演夫妻。（葉志明攝）

雖然今次Ron在戲中做反派，但他直言無壓力反而好enjoy：「我最鍾意做反派，其實今年我都拍咗幾部係反派嘅電視劇同埋電影，我好鍾意玩呢啲嘅，執槍執得多都想執刀啦，咁所以我鍾意囉，直情係好感，唔係反感，畀觀眾睇到啲新鮮感嘅嘢。」

Ron很鍾意做反派，大感新鮮。（葉志明攝）

戲中，Ron雖不及潘燦良變態，但會上演殺妻戲份，與過往正派角色相比堪稱極端，不過他直言：「睇內容就知道我都係被逼嘅，有苦衷嘅，我都係被人要挾嘅，即係如果唔係殺佢，我就要坐一世監，咁橫掂都要坐一世監，我不如殺咗佢先。」

甚至如果要做燦sir角色，Ron也非常樂意︰「OK！點解唔OK？幾好呀，起碼佢被人綁住先啦。（但要係咁虐待人喎？）做一個變態喺演戲嘅世界係好玩嘅，即係你人生唔會真係做呢啲嘢，你冇諗過你會做呢啲，但係你拍戲可以做得到，你可以（發現）原來自己演起上嚟都有變態嘅一面，咁都幾好玩嘅。（對手係女仔要就住？）其實都要睇導演點安排，即係導演要我大力啲我咪大力啲囉，要我舔咪舔囉，要我錫咪錫囉，我哋都好順從導演，當然我哋每一個演員同對手都要溝通嘅，即係一陣間我會點做點做，當然唔可以亂嚟。」

Kathy在戲中被潘燦良瘋狂虐待，Ron笑言燦sir因而不夠膽出來宣傳。（葉志明攝）

Kathy早前透露，拍完這套電影時留下不少陰影，要花時間走出角色，但並不抗拒再拍同類戲：「其實今次對我嚟講係好大嘅挑戰，因為之前未演過，開頭都諗緊自己做唔做到嘅，但我覺得要突破嘅時候就要去試，今次試完之後我又覺得幾過癮喎，雖然嗰陣時拍嘅時候情緒係爭啲，但而家睇返個成果，又覺得不如下次又再試可能再更加大膽嘅角色。」

Ron講笑稱希望不要開第二集，因為自己已經「死咗」，不過Kathy指「前傳啫嘛。」（葉志明攝）

戲中有一幕Kathy沖涼的鏡頭，她之前曾表示尺度可以再大些，被問及最大底線時，Kathy坦言：「當然睇劇本需要，都係同導演溝通下先知。（全裸都OK？）我今次都全裸嘅其實。（色相如果再勁啲呢？）咁我又唔抗拒去挑戰呢個嘅。」

聽到Kathy回答，一旁的Ron即讚其專業。（葉志明攝）

被問及舊愛洪卓立聲帶肌肉彎曲問題，Kathy也大方回應：「我知道佢唔舒服都唔係最近嘅事，即係之前已經有，咁我知道佢係好take care自己嘅，我都會慰問下佢。」

Kathy指洪卓立之前已經有聲帶問題，稱對方會照顧好自己。（葉志明攝）