蜘蛛俠不戰無歸｜（劇透）五大驚喜彩蛋分析　放大鏡都未必跟到

Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）獲封為系列中最出色的一部，除了劇情本身夠精彩，浪接浪的彩蛋與致敬位亦帶妥給影迷連串驚喜，以下為大家分析五大驚喜彩蛋，或許睇完會令你想二刷這部電影！



以下內容涉及劇透！！！！

請斟酌閱讀！！！！

《蜘蛛俠：不戰無歸》有大量致敬前兩代電影系列的彩蛋，令一眾資深粉絲睇得十分感動。（劇照）

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1.跟《鷹眼》的聯繫

右手邊出現《Rogers: The Musical》的廣告看板。（網上圖片）

電影開場影住蜘蛛俠抱著MJ穿過紐約時代廣場及百老匯劇院，旁邊出現音樂劇《Rogers: The Musical》的廣告看板，這套音樂劇正是在Disney+熱播中的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）第一集中，鷹眼跟家人欣賞的同一部音樂劇。外媒與網民猜測，本周三（22日）播出的《鷹眼》結局，或會出現蜘蛛俠作呼應。

同期上映的《鷹眼》會否出現蜘蛛俠呢？（影片截圖）

2.MJ全名曝光

MJ始終同Mary Jane有聯繫。（劇照）

相信大家都知道Zendaya的角色叫「MJ」，之前有不少傳言指MJ其實是蜘蛛俠女友「Mary Jane」的縮寫，但今集MJ的真名終於揭盅！原來叫Michelle Jones Watson，剛巧跟Mary Jane的姓氏一樣，似乎在引證MJ的蜘蛛俠女友身份。

順帶一提，片末大家忘記了Peter Parker後，MJ仍帶著對方送給她的頸鏈，是否暗示兩人有機會復合？（網上圖片）

3.致敬Stan Lee

黃色的士上的「1228」編號是為了紀念Stan Lee。（劇照）

「漫威之父」Stan Lee創作了膾炙人口的「蜘蛛俠」，為紀念年前離世的他，戲中在高速公路的場口，出現了一架編號「1228」的士，12月28日正是Stan Lee的生日。

此外，麻省理工入學組負責人所坐的車，車牌號碼「63ASM-3」代表了1963年出版的漫畫《Amazing Spider-Man》第3期，這一期正是八爪魚博士出場，而電影中接下來亦是八爪魚博士再次登場的畫面。

4.杜比麥奎爾的舊患

4杜比麥奎爾拍攝《蜘蛛俠2》時弄傷背部。（電影截圖）

三代蜘蛛俠同場成為全片最大亮點，三人互動充滿笑點，其中片末大戰前，杜比麥奎爾（Tobey Maguire）與安德魯加菲（Andrew Garfield）談論長年累月靠蜘蛛絲搖盪而產生背痛問題，現實中杜比當年拍攝《蜘蛛俠2》時曾經背部受傷，幾乎不能繼續飾演蜘蛛俠。

前兩代蜘蛛俠的互動充滿驚喜。（網上圖片）

5.經典Meme圖成真

相信各位蜘蛛俠迷都有見過呢張Meme圖。（網上圖片）

相信大家都有見過三代蜘蛛俠的Meme圖，《蜘蛛俠：不戰無歸》終於將它變成真人版！戲中講到三代蜘蛛俠在實驗室研製給各反派的解藥，期間Ned呼喊「Peter」時，三代Peter Parker一同應答，就像Meme圖中互相指著對方的感覺。