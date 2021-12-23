《G風暴》古天樂一心想炸爛太空館　宣萱坦言對住古仔有壓力

原來係古天樂一心想炸太空館。（梁碧玲攝）

由古天樂、張智霖、鄭嘉穎、宣萱、黃宗澤、謝天華等人主演的「風暴」最終章《G風暴》將於12月31日上映，當中古天樂跟宣萱更是繼《L風暴》、《犯罪現場》、《尋秦記》再度合作。

古天樂講到想拍好今集最終章。（梁碧玲攝）

古天樂率先表示：「今次係以往爆得最多、開槍開最多，我哋連太空館都爆埋。（震唔震撼？）有次同監製傾，我話好想炸咗個太空館，佢返去諗咗一陣，又話好喎，咁就咁囉，真事嚟㗎！」

較早前黃宗澤接受訪問時提及古天樂拍戲十分嚴謹，古天樂回應：「唔係，唔好話嚴謹，只係大家去傾嘅時候，覺得咁樣比較適合，始終係最後一部，都係想拍到最好，就算係幾辛苦都覺得大家用晒100%能力去拍好呢部戲。」

宣萱表示同古天樂拍戲有適當壓力係好事。（梁碧玲攝）

問到宣萱會否感到壓力很大，她表示：「初初冇乜，直到......有場戲，佢想喺我身上攞到啲平時喺電視上睇唔到嘅嘢，佢唔希望再係咁樣，而個場戲都幾緊要，所以不停執，佢又不斷教我做，執咗幾次之後就叫我企埋一邊，佢直接做一次俾我睇之後再做。佢滿唔滿意我就唔知，我就望佢個樣，睇下佢反應咁，適當嘅壓力係好，同埋我知佢出發點係好。」

宣萱表示近年跟古天樂合作不少作品。（梁碧玲 攝）

再問到今次似唔似TVB舊同事聚舊，宣萱笑言：「我有㗎，比較大感覺就係同Chilam，嗰時我哋三個合作過一次就係《天地男兒》，一見返覺得好似好耐冇見咁，不過都駕輕就熟，因為嗰時都拍左成60集，係同古仔見得比較多，大家一埋位都好自然、舒服。」