占士法蘭高親認患性上癮搞女學生：以為雙方同意就冇問題

荷里活影星占士法蘭高（James Franco）前年被兩名女學生入稟控告性騷擾，去年他付出223萬5千美元（約1743萬港元）達成庭外和解，雖然解決了官司，但占士形象已跌落谷底。

占士法蘭高難得接受訪問盡訴心聲。（影片截圖）

已4年沒有受訪的占士，日前難得接受媒體訪問，期間直認曾跟女學生發生性關係，但並非其教授的學生，亦否認借辦學來「覓食」。他曾經以為這樣做沒有問題，因為是在雙方同意下發生，後來跟其他人談及這件事後才覺得自己做錯，「當時我的想法是，如果這是雙方同意的就可以。當時我並不清醒，所以我想這只是我的標準，如果是雙方同意的，我覺得沒大不了，我們都是成年人，所以……」。

占士承認曾跟女學生上床。（劇照）

占士現時跟女友感情穩定。（Getty Images）

此外，占士透露自己患有性上癮，完全不會理會別人感受，從來不對任何人忠實，過去二十多年來都只想跟女人發生性關係，直至遇上現任女友Isabel Pakzad才改變。他表示曾經有贊助商建議他一輩子都保持單身、只去勾搭女人，而他亦以此作藉口當上「食家」：「事實上我並非真的是沉迷一夜情的男人，只是我不能夠跟任何人在一起，這樣看起來我在傷害每一個人」。

以前對占士來說，跟女人上床就像提神藥一樣去依賴，直至其胞弟的太太給他看了一本有關性愛與愛情上癮的書，令他明白到自己原來有問題，花了幾年時間尋求協助去面對這個問題。