逃獄兄弟2 | 吳卓羲做反派觀眾感新鮮　網友呼籲：多演點吧

由吳卓羲（Ron）、譚耀文、張繼聰、栢天男、張建聲、黃德斌主演的《逃獄兄弟2》於24日在內地網絡平台愛奇藝率先播出，延續第一部，今次加入Ron飾演的新角色「賀俊」，圍繞其展開逃獄故事。



《逃獄兄弟2》於愛奇藝率先播出。（電影海報）

做慣大大小小警察角色的Ron今次一反常態，出演戲中最大的反派，原本是有頭有面的年輕企業家，在入監獄後毫不示弱，即刻給所有人下馬威，本著「有錢能使鬼推磨」及「寧願我負天下人，不可天下人負我」的態度，事事先發制人，絕不會任人宰割，最擅長用錢收買人心，基本無情感可言。

Ron在戲中非常惡！（劇照）

作為一套純正的港產片，電影在敘事方面尚可，節奏頗快，但在邏輯方面比較單一。黑色幽默中又略帶些荒誕無厘頭，亦不乏一些反轉位，在打戲方面也是拳拳到肉，力量感十足。目前愛奇藝評分7.3，熱度持續上升。由觀眾的評價不難看出，很多人都是奔著Ron去觀影，少有做反派的他，在戲中衰得徹底，又狠又串，亦不失型格，令觀眾大感新鮮同過癮，紛紛呼籲其「多演點反派」，不過也有觀眾認為，Ron未能演出壞人的「狠」，只是徘徊在「惡」的層面。另外還有伍詠薇、袁富華等實力演員，為影片添色不少。

早在電影的花絮中就已經曝光打戲部分，演員們親身上陣，拳拳到肉，甚至不慎受傷。（劇照）

在影片的結尾，黃德斌飾演的獄長更埋下伏筆，不知道是否還會再拍第三部呢？《逃獄兄弟2》將於1月13日在香港上映。

黃德斌在結尾處埋下伏筆。（劇照）

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