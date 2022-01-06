【二人三足】張家輝從影最感人演出　金像編劇真實故事

2002年上映的《二人三足》，改編自曾奪得香港電影金像獎最佳編劇的阮繼志的真實經歷，當年他獲獎後事業如日中天，但卻不幸遇上車禍，導致右邊身體行動不便，在醫院留醫期間認識了任職護士的太太，二人相知相愛，令阮繼志重拾對生命的熱情。

阮繼志當年憑《倩女幽魂》勇奪香港電影金像獎最佳編劇，《逃學威龍2》、《黃飛鴻》及《醉拳II》等亦出自其筆下。（影片截圖）

《二人三足》由阮繼志親自編劇，故事講述阮繼志（張家輝 飾）是一位業界小有名氣的編劇，剛剛奪得了最佳編劇獎，前途一片光明。事業豐收的他在情場上亦十分得意，女友雯雯（車婉婉 飾）美麗可人，兩人之間感情十分要好。就在阮踏上人生巔峰之時，一場突如其來的車禍讓他頓時跌落谷底，他不僅失去了工作和女友，還失去了一條腿。

戲中張家輝的深情演出一改「化骨龍」搞笑形象。（電影截圖）

在阮繼志最失意的時刻，是溫柔的護士Cindy（朱茵 飾）不離不棄的陪伴在他的身邊，兩個性格和經歷大相徑庭的人，最終走到了一起。然而，他們所要面對的前路卻並不平坦，接連發生的意外和挫折讓兩人不禁開始懷疑，自己是否做出了正確的選擇。

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電影找來張家輝及朱茵擔任主角，前者當年仍以「化骨龍」搞笑形象見稱，戲中挑戰感情豐富又大起大落的文戲，演現來細膩動人，令觀眾眼前一亮，相隔多年再翻看，有網民形容是張家輝從影以來最感人的演出之一。雖然這部片製作不算精良，劇情鋪排亦較平淡，全靠一眾演員表現出色，尤其是吳浣儀及羅蘭，為電影挽回不少分數。