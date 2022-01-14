《雙龍會》利智入行以來最性感演出　被成龍強行按摩場面震驚網民

1992年上映的《雙龍會》，由成龍一人分飾兩角，既是文質彬彬的音樂家，亦是身手了得的爛仔，單單看他如似精神分裂般的演出，已娛樂性十足。不過這部片最令觀眾印象深刻的，竟然是第二女主角利智，戲中一場被成龍「強行」按摩的戲碼，搞少之餘又性感非１，至今仍叫人津津樂道。

這一幕強行按摩真係幾震撼。（電影截圖）

《雙龍會》講述成龍飾演的一對自幼失散、性格迥異的雙胞胎「公子」與「搏命」，前者跟隨父母移民外國接受高等教育，成為國際知名的音樂指揮家；搏命則孤苦一人在港闖蕩，終日浪跡社會低下層，並開罪了社團中人。一天，公子回港開音樂會，入住了搏命工作的酒店，陰差陽錯下，二人身份互換，並進入了對方生活。搏命於音樂會上胡亂的指揮竟然大獲成功，公子亦在誤打誤撞下，於黑幫的手中救出搏命的好朋友，最後二人還聯手對付黑幫。

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先睇片名再睇劇情就知這部片是為成龍度身訂造，既可讓他展現身手，又可以大放笑彈，是大哥最擅長的演出風格。而兩位女主角張曼玉跟利智少不免淪為花瓶，後者以性感造型上陣成功搶去風頭，加上一幕被成龍「強行」按摩的戲碼，更令觀眾留下深刻印象。

張曼玉出場時的藍髮造型好驚艷。（電影截圖）

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劇情講到楚原欲把女兒利智介紹給成龍飾演的「公子」，豈料眼前人其實是孖生兄弟「搏命」。不修邊幅的「搏命」對利智送秋波沒反應，反而主動替她按摩鬆一鬆筋骨，粗手粗腳的他將利智搓圓撳扁，雙手游走在其性感身材上，雖然沒有越軌動作，但這一幕相當性感惹火，令人看得咋舌。當年利智已準備淡出娛樂圈，《雙龍會》是她最後的大銀幕作品，之後便下嫁李連杰，有網民笑言李連杰重看按摩一幕應該會十分生氣。