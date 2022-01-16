演員．門｜李麗珍一脫搣甩妹妹仔形象　拍三部即止︰都係不斷重複

ViuTV節目《演員．門》，早前以「決定」為題，邀請到李麗珍（珍妹）做嘉賓，大談當日由青春少艾角色，搖身一變演出三級片的決定。事實上這是經理人跟李麗珍考慮良久的決定，而且為鋪路，事前更特意去拍攝寫真集讓珍妹熱一熱身。

最新一集《演員．門》，找來李麗珍當嘉賓。(《演員．門》影片截圖)

今集主持分別有凌文龍及陳湛文，問到李麗珍當日為何會決定跨出一步拍三級片，她直言因為演得太多小妹妹角色，好想有一個突破。李麗珍︰「演了十幾年妹妹覺得好局限，當時自己和經理人公司都覺得，我再拍落去都是差不多，當年稱這些為『唯美藝術電影』，賣性感賣青春是好自然的。」

雖然有這決心，但去到拍攝現場又怎樣面對鏡頭？主持人凌文龍也問到拍攝當日，珍妹是如何在眾人面前脫衣服，如何刻服尷尬？「其實公司當時已經考慮到這個問題，於是早就安排她拍攝一本寫真集，去熟習這類情況，讓自己有晒心理準備，不會去到現場感到尷尷尬尬。」

+ 4

同樣有拍三級片經驗的陳湛文，問到可有擔心去到現場拍肉搏場面時，導演會要求來真的？李麗珍聽到這提問都嚇一跳，只歎時代不同︰「怎會那麼嚴重？我沒想到這個問題。我們當時露一露已經不得了，不會去到這個問題。」原來陳湛文有這顧慮，因為當日他拍的《三夫》，執導的是陳果導演。「陳果導演本身可以去得好極致。」事實上並沒有這回事，都是借位拍完。

+ 5

最終李麗珍拍了三部三級片便拒絕再拍，原因都是太重複了。李麗珍︰「就算我不是拍性感戲，拍普通電影都有人喜歡有人不喜歡，要看自己是否接受到。到我拍過三部之後，發覺都有很多重複，於是決定不再去拍這種『唯美藝術電影』。」