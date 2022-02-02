《倚天屠龍記》上架3日網上熱度急退　肥仔聰新戲後追直逼第二位

由王晶編劇兼執導的新版《倚天屠龍記》，由電影變成網大，更分兩部曲上架，於年廿九晚上映第一集《倚天屠龍記之九陽神功》，明天（3/2）將上映第二集《倚天屠龍記之聖火雄風》。斥資3億人民幣製作費，由籌備到拍攝花足三年時間，睇準賀歲檔期上架，當然有望可掀起熱潮，不過電影上架3日，觀眾反應一般，除了說太過懷緬昔日情懷，又指動作場面沒預期精彩，而在內地著名的貓眼熱度搜尋榜，來在第三日（2/2）更已退至第二位，被李治廷主演的新戲《極地追擊》佔上冠軍。



一直打算上戲院，但到上月中宣布改為分柝成兩集，更在網上上架。（網上圖片）

新版《倚天屠龍記》，由林峯飾演張無忌、文詠珊（Janice Man）飾演趙敏、甄子丹飾演張三丰、古天樂飾演張翠山、梁琤飾演滅絕師太，以及由「晶女神」雲千千飾演小昭等，陣容相當鼎盛。而王晶更一直強調，跟1993年版本相隔29年，今次是承載了二十九載滿滿情懷的續作。

當年的故事，等了29年才得以延續。（《倚天屠龍記之魔教教主》劇照）

不過觀眾似乎未算好滿意新作，除了一直指演員的平均年齡偏大，戲中最強卡士陣容古天樂及甄子丹的出鏡率亦太少，雖然根據小說情節，二人的篇幅都不多，不過觀眾似乎接受不了這個比例。又指劇情未夠緊湊，情節犯駁位多亦令人感到製作欠認真，而且特技場面沒有電影水準，覺得有點兒嬉，甚至有觀眾看畢後只給予50分僅僅及格分數。

根據貓眼專業版的數據，李治廷主演的《極地追擊》登上熱度榜冠軍，第二是《倚天屠龍記之九陽神功》，第三是林子聰《我不是酒神》。（網上截圖）

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可能反應一般，電影上架後聲勢日減，在貓眼的全網熱度榜被李治廷主演的《極地追擊》追上，攀上第一位。更意外是由林子聰跟內地演員宋曉峰主演的喜劇《我不是酒神》，都打上第二位，這數字代表作品在網上的點擊率及談論度，而且《我不是酒神》分數跟《倚天》相差不遠，直逼第二位，以該片的卡士及製作成本算，這個性價比相當高。

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故事以東北酒廠員工宋海亮（宋曉峰 飾）因被廠長欺騙而欠下工友債務，而南方的酒業銷售員熊初墨（林子聰 飾）也因工作疏忽丟了飯碗，兩個同樣遭受事業打擊的人因一通電話意外相識，不約而同地通過「裝老板」談起酒廠大生意，兩人在互相欺騙的爆笑過程中逐漸回歸真實的自我，認識到腳踏實地地活著才是人生真諦的故事。