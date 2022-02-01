倚天屠龍記之九陽神功影評｜照辦煮碗又食老本　靠兩個人撐住部戲

29年前王晶執導的《倚天屠龍記之魔教教主》集合李連杰、張敏、邱淑貞、黎姿及洪金寶等電影明星，最後雖然不算叫座，但將金庸小說融合王晶式不文笑料，加上李連杰的好身手，總算成為經典。

說實話李連杰的演技也沒多出色，但身手真的沒話說，足以彌補其他不足。（劇照）

來到2022年，王晶終於履行了「大都之約」，完成《倚天屠龍記之九陽神功》與《倚天屠龍記之聖火雄風》並於近日上映。由於賀歲片檔期太滿，兩部戲只能夠在串流平台上架，淪為幾蚊人仔就可以欣賞的網絡電影。但看畢全片，的確是網大級數，尤其是以特效及動作場面最為失色，對比原著與舊版改動不大，照辦煮碗食老本，只會令影迷又一次失望。

張三丰識金鐘罩咁，呢啲特效真係好難頂。（電影截圖）

金庸的作品翻拍極唔完，都是因為故事本身就很精彩出色，基本人跟住拍都不會太差，雖然王晶說新版《倚天》電影會不一樣，但只是做了一些小改動，例如張無忌學習「九陽神功」的過程、武當山上張無忌對戰的是「阿貓」、「阿狗」而非玄冥二老，對原著不熟悉的根本不會在意，所以大部份劇情都跟以往差不多，不會出事亦不會有驚喜。

林峯版張無忌歷盡滄桑太老成，但最敗筆係打得唔好睇。（電影截圖）

42歲林峯演張無忌是否太唔合理？最難接受的並非過份老成的外表，而是不夠出色的身手，李連杰版勝在打得精彩，看似將「乾坤大挪移」、「太極拳」等功夫活生生展現於觀眾眼前，彌補了演技上的不足。林峯演繹的是一個陰沉又內斂的版本，加上個樣又老成，似行走了江湖十幾年，拳腳功夫不到位，靠假大空特效撐住武打場面，結果都係唔好睇。

係咪冇比較冇傷害先（左起「小昭」雲千千、「趙敏」Janice Man、「周芷若」秋意濃）。（電影截圖）

舊版三大女主角都是絕色美女，新辦的周芷若與小昭都是網紅臉，當真「驚」艷，沒比較沒傷害，顯得Janice Man飾演的趙敏更脫俗，每次出場都有眼前一亮的感覺，因為另外兩位實在太難頂。另一位好搶鏡的角色要數飾演張三丰的甄子丹，王晶顯然很尊重這位「宇宙最強」，每次露身手都會給予足夠特寫及慢鏡頭，而的確丹爺又打得好睇，造型亦英氣十足，跟JM兩人撐住成部戲。

初三大都見啦～（電影截圖）

過兩日初三（3日）就會有下集《倚天屠龍記之聖火雄風》上架，劇情講到張無忌到達大都後發生的事情，小編將會為大家再做賽後檢討，請緊貼《香港01》報導！

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