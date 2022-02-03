《霹靂先鋒》周星馳奪金馬獎　導演黃栢文︰他一演你就不想喊Cut

TVB劇集《青春不要臉》第11集中，講到由丁子朗飾演，以周星馳為藍本的齊輕舟，主演的電影在台灣影展獲頒「最佳男配角」獎，令他的演技得到肯定，深受感動。事實上這部戲是講述1988年的《霹靂先鋒》，而劇中的「鬼導」其實正正是當年《霹靂先鋒》的導演黃栢文，現成為TVB藝員的他，獲邀演回自己一角。



現實中都有試鏡一幕，但就沒有這麼戲劇性。(《青春不要臉》影片截圖)

當日周星馳還未拍下《藍世豪俠》，黃栢文已睇中他當男配角。（《霹靂先鋒》劇照）

周星馳並非首選



周星馳（星爺）由無線藝員訓練班出身，由小演員一名到主持兒童節目。1988年李修賢監製，黃栢文導演的《霹靂先鋒》，破格地找他演男配角，原來起用周星馳都有段故，黃栢文接受《香港01》訪問便重提舊事。



當日星爺在台上，都有致謝黃栢文導演。(影片截圖)

黃栢文︰「其實該角色，當日首選並非周星馳，我們由寫劇本到籌備都有個目標人選，但正正在開拍前撞期拍不成。我記得當日仲好徬徨，我跟李修賢一起到鄭則仕家商量對策。期間鄭則仕在電視見到周星馳，便說他幾好戲提議起用，我跟李修賢都知周星馳是誰，知道他主持兒童節目，但當下沒甚感覺。」



「唔想被大明星左右自己」



雖然當時沒太大感覺，但這名字已印在黃栢文腦海，更在同日一個影人聚腳的地方，有緣地碰上周星馳，「當時我離遠看著他，竟令我聯想到劇本中的偉仔（周星馳飾演的角色），這令我對他有了信心，就這樣我直接介紹周星馳給李修賢，那時李修賢還反問我：『你第一部執導的戲，真的用新人擔正？』但正如我在劇中所謂，我第一次做導演，唔想被大明星左右自己拍不出想要的東西，新人會較易控制，加上趕住要開拍，沒多加考慮便放膽起用周星馳，怎知他埋位拍攝第一個shot，就給我驚喜，心想：『他演出我想拍出來的感覺。』」



電影舉行慶功宴，周星馳與黃栢文合照，還有女主角周慧敏。（受訪者提供）

結果該片就令星爺奪得第25屆台灣金馬獎最佳男配角。該獎成為人生轉捩點，開始獲電視台器重，拍下《蓋世豪俠》、《他來自江湖》，李修賢就被傳媒公認他是星爺伯樂、恩師。重溫當日星爺登上金馬頒獎台，都有特別多謝李修賢及黃栢文。至於當年黃栢文的首選是誰？他沒有明確說出，只說︰「都是剛從電視圈跳入影壇，今時今日同樣是天王巨星。」按年份推測，好大機會就是劉德華，這亦跟《青春不要臉》所講有點類近。



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回想跟周星馳合作，黃栢文早就認定他是一位創意極高的演員，很多演員埋到位都會即場有靈感爆肚，但密度和準繩都不及星爺般高。「我向他提出一、二兩點要求，他會達成額外的三、四給我，很有自己的一套做法，會事前想很多點子。所以只要一roll機，他的演出會令你不想喊cut，因為你根本猜不透他接下來會搞邊科，會好奇想看下去。」



黃栢文不時都有演出，《逆緣》中飾演的龍羽居士，原來是個騙財騙色的神棍。(劇集截圖)

二人相識微時，當日的星爺當然沒有大家所說的「難相處」，而黃栢文也直說當年跟他好好相處，有傾有講︰「現在就不知道了，畢竟當日仍未叫他星爺，是叫他星仔。」雖然如此，但這位星爺伯樂自合作完《風雨同路》，都再沒有聯絡。而隨後「星仔」亦急進化，1990年拍下劉鎮偉執導的《賭聖》，一片狂收4,132萬票房，奠定星爺地位。同年的《賭俠》亦大收4,000萬，1992年拍下的《家有囍事》更高達4,800萬，創下當年票房紀錄。

