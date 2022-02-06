王晶執導《倚天屠龍記》兩部曲負評不斷　15年間爛片率曾高達68%

2月，王晶執導的《倚天屠龍記之九陽神功》和《倚天屠龍記之聖火雄風》相繼上映，雖然播放量與討論度不錯，但口碑卻不太好，劇情被魔改之餘，兩位女主角雲千千、邱意濃也因「整容臉」及演技遭到詬病，網友更翻出內地網站「網易」在2017年下半年統計的「爛片王」導演，發現王晶榜上有名。



該統計數據來源豆瓣電影與貓眼電影，由2002至2017年，低於6分評分便歸於「爛片」，當中劇情、喜劇、愛情類佔據了爛片「半壁江山」，榜上有名的17位導演中，王晶最高產，拍攝了44套作品，但30套評分低於6分，爛片率高達68%。

《追龍》是王晶15年間執導的評分最高作品。（劇照）

然而，王晶並不是評分最低的「爛片王」，在榜上唯二的兩位非香港人導演郭敬明、韓國導演盧鎮秀爛片率高達100%，15年間所執導作品均未達6分。尤其是郭敬明，只要是他導演的作品，基本連5分都難上，浮誇的場景，空洞的人物，離譜的劇情，幾乎拍一套衰一套。

香港導演中，梁柏堅的爛片率最高，達86%，7套作品儘1套6分以上；劉鎮偉、陳慶嘉的爛片率也高達80%；彭順、彭發、林超賢、葉偉民、陳嘉上、馬楚成、谷德昭的爛片率均在50%以上。

除此之外，榜單中爛片率最低的導演是杜琪峯，只得19%；其次是葉偉信，38%，兩人都只有5套低於6分的電影，但前者的作品數是後者的一半；鍾少雄與邱禮濤分別是41%、44%，儘這4位導演的爛片率在50%以下。

不過，這個數據也並非絕對，畢竟網站上不排除有些網友是惡意評分，因此只是作為一個參考。

點擊下圖睇《倚天屠龍記之聖火雄風》劇照：