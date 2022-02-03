內地史上最貴春節檔失近900萬觀眾　致年初二創歷年最大跌幅

內地2022春節檔於2月1日大年初一正式打響，由《長津湖之水門橋》、《這個殺手不太冷靜》、《奇蹟·笨小孩》、《四海》、《狙擊手》等8套電影組成，截止發稿，總票房已突破30億！



內地春節檔總票房突破30億。（網絡截圖）

當中，吳京、易烊千璽主演的《長津湖之水門橋》斷層領跑同期新戲，目前累積13.07億票房，21歲的易烊千璽更是借該戲及另一套主演電影《奇蹟·笨小孩》成為中國首位破百億票房00後影人，而張藝謀與女兒張末一起執導的同為抗美援朝電影《狙擊手》尚未過億，儘位列第六。

《長津湖之水門橋》領跑票房。（電影海報）

然而，今年春節檔首日票房不及去年同期的16.93億票房，觀影人數更減少近900萬，截止昨晚（2日）21點30分，據國家電影專資辦數據統計，初二報收9.34億，同比去年初二下降28.3%，環比初一下降33.2%，創下春節檔初二最大跌幅，主要因高票價導致。據悉，去年春節檔平均票價48.9元（約60港元）已創新高，今年平均價再度提升10元，58.7元（約72港元）令觀眾卻步。

《四海》與《奇蹟·笨小孩》下跌嚴重。（微博截圖）

根據貓眼專業版顯示，一線城市的平均票價為78元（約96港元），即使是二至四線城市，平均票價也在60元（約74港元）以上，最貴要數《長津湖之水門橋》，票價基本在100元（約123港元）上下浮動，其餘電影也基本在60元至過百元不等，只有深夜或凌晨場次票價在50元（約61港元）左右。這些票價放在平時至少可以買兩張。

對於高昂的票價，網友們也是怨聲載道：「單純劇情片沒有大場面沒有特效為什麼要花70、80去電影院」、「我這十八線小縣城一張都要一百多」、「疫情絕對不是主要原因，主要還是票價貴了」等。

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