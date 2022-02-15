《金魚妻》情人節上架色慾滿滿　首集十八禁場面震盪觀眾視覺

Netflix日劇《金魚妻》今日（14日）正式上架，故穹改編自黑澤人氣漫畫，講述六位人妻出軌的故事，之前公開的預告片中已看到不少大膽情慾場面，而看過第一集更會被一浪接一浪的十八禁畫面震撼到！



第一集《金魚妻》的十八禁場面相當震撼！（影片截圖）

第一集《金魚妻》講述女主角平賀櫻（筱原涼子飾）因為一宗事故只好選擇放棄夢想，在家中擔任家庭主婦，每天受到丈夫平賀卓彌（安藤政信飾）的言語和身體上的暴力對待，但還是無法離家出走，對此因為面對着這樣的丈夫，讓她覺得自己就像是在魚缸裡被束縛着的金魚。

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安藤政信對筱原涼子家暴，逼使她出軌兼離家出走。（影片截圖）

某日，平賀櫻因養金魚而遇上年輕帥氣的豐田春斗（岩田剛典飾），他是金魚店店長，雖然長得好看但對於自身過去的經歷有着強烈的自卑感，平賀櫻在面對溫柔地對自己的春斗和暴力對待自己的丈夫，她的身和心都漸漸投向春斗，所以就此展開了這段禁忌戀情。

筱原涼子與岩田剛典的相遇十分浪漫。（影片截圖）

點擊下圖睇筱原涼子與岩田剛典的大膽場面

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十八禁場面由安藤政信與其他女角負責，尺度大到令人咋舌，雖然情慾戲夠吸睛，但安藤政信的變態丈夫演出亦相當精彩，演活了賤男角色，不單頻頻跟不同女人偷食，仲對筱原涼子家暴。而筱原涼子雖然沒有裸露演出，但跟岩田剛典的濕吻戲亦相當到肉，仲有激烈的肢體接觸。第一集最尾講到岩田剛典跟筱原涼子似乎有些淵源，而安藤政信對筱原涼子亦有不一樣的執著，相信接下來的劇情會更精彩。