富貴黃金屋｜「捲莉」劉玉婷獲瓊瑤欽點拍劇　53歲發福近照曝光

1992年上映電影《富貴黃金屋》是《富貴逼人》系列的衍生作品，同樣由高志森執導及編劇，沿用董驃、沈殿霞、陳奕詩、李麗珍及關佩琳等班底，但票房成績就差得遠，當年只收570多萬元。

劉玉婷飾演的「捲莉」戲份不多，但相當搶鏡。（電影截圖）

戲中有一個二奶角色叫「捲莉」，戲份不多但相當搶鏡，扮演這個角色的是劉玉婷，大家對她印象較深應該是亞視藝人身份，但其實她是TVB藝員訓練班出身，在《歡樂今宵》當過「歡樂小姐」，後來因為得罪高層而被解僱，與無綫不歡而散，當年她曾向媒體哭訴。

劉玉婷年輕時顏值不錯，但在八、九十年代競爭激烈的港產片圈中未能突圍。（影片截圖）

之後劉玉婷受嘉禾賞識，加盟成為旗下藝人，並獲封「五朵金花」之一，其餘四花為葉子楣、陳雅倫、郭錦恩與黃曼凝。由1987至1992年間，劉玉婷拍了十多部電影，但都沒有當過女主角，除了《富貴黃金屋》的「捲莉」較令觀眾印象深刻，另一大銀幕代表作要數《倩女幽魂III道道道》，扮演王祖賢的好友。

劉玉婷在《倩女幽魂III道道道》飾演王祖賢的好友。（電影截圖）

加盟嘉禾期間，劉玉婷亦成為亞視藝員，拍過廿多部劇集，到1996年被瓊瑤相中，到台灣拍攝電視劇《一簾幽夢》，並於當地走紅，因此留在台灣發展，為民視拍過十多部劇集，成為當家花旦。2005年，劉玉婷下嫁給一名美國富商後便淡出演藝圈並移居紐約，與老公育有一名兒子。

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有指劉玉婷為了兒子的教育問題而回流到家鄉廣州定居，而現年53歲的她已轉行從商投資房地產，早幾年開通了微博戶口，不時分享生活照片，見她發福不少一臉闊太的模樣，生活應該相當美滿。