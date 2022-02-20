《蜘蛛俠》湯賀蘭Zendaya情場事業兩得意　片酬齊齊躍升至千萬

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No way Home），由湯賀蘭（Tom Holland）和Zendaya在戲中飾演情侶，二人拍攝以來一直都有傳出緋聞，去年更被拍到在車廂中熱吻，爆出戀情後亦大方認愛。



湯賀蘭（Tom Holland）與Zendaya呢一吻喺現實生活中再現﹗（IG：@tomholland2013）

早前有外媒更爆料，拍到湯賀蘭帶Zendaya返倫敦老家見家長，照片中Zendaya攬着湯賀蘭的腰，兩人一邊睇電話、一邊行到私家車旁，Zendaya從車中取出「Jo Malone」禮物。據知這次是兩人認愛後，首次被拍到回家見湯賀蘭家長，及後更一同去看了《Harry Potter and the Cursed Child》的舞台劇。

EXCLUSIVE: Zendaya visits Spider-Man boyfriend Tom Holland at his London family home.https://t.co/vcUiJQF2on pic.twitter.com/Y4oDi5shEW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 24, 2022

這對「蜘蛛俠情侶」愛得火熱，但都不夠拍下的《蜘蛛俠：不戰無歸》票房熱，電影在北美票房數字已經超過《阿凡達》的紀錄過了8億美元（約62億港元）。外媒替湯賀蘭推算，單是這一集已為他進帳千萬美元，而他的片酬，保守估計亦會跳升至2,000萬美元一部（約1.5億港元），非常可觀。

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不過作為女友，Zendaya都沒有比下去，去年拍下《沙丘瀚戰》（Dune），令她身價跳升，而破格為HBO拍攝的大尺度劇集《Euphoria》（台譯︰高校十八禁）都有不俗反應，亦成功為她開出新戲路，最新是與《王冠》」扮演查爾斯王子的艾美獎視帝佐斯奧康納（Josh O'Connor）接拍的新戲《Challengers》，據講片酬亦已達到千萬美元，齊齊成為千萬演員。