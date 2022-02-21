楚原逝世｜最後露面領成就獎　自爆拍完幾部X街片被嘲︰唔識電影

香港著名導演楚原先生，於今日（21日）下午逝世，享年87歲。楚原自2012年患腦退化症便甚少公開露面，最後一次是2018年，出席第37屆《香港電影金像獎》接受終身成就獎殊榮。向來風趣見稱的楚原，在台上不忘幽默一番，更忘形地爆粗說自己拍過幾部X街戲，就被指不懂拍戲。

當晚楚原攜同太太南紅及孫女上台，場面溫馨。（資料圖片）

當晚楚原在台上致辭，講到自己當年在邵氏旗下，拍過幾部叫座電影後，以為一帆風順，還有得加人工，被指是邵氏最幸福導演。可惜好景不常，幾次失手，實力立即被老闆質疑。楚原︰「我拍完幾部X街片，就有人話，楚原你根本唔識電影藝術。」

當晚由徒弟馮淬帆負責頒獎。（資料圖片）

當年可能耿耿於懷，但事隔多年就令楚原另有感受：「任何人無論你今日幾風光，聽日幾倒霉，聽日你起身都係要過，呢個就係人生，人生原來同打牌一樣，如果你老到好似我咁冇得撈，如果你好似我咁連終身成就獎呢個老人牌都拎埋，你應該好似我咁，咩都笑下就算。」事後有傳指他不懂藝術的，是已故的「六嬸」方逸華。

Cult片《辭郎洲》爛到癲 楚原親認：係仆X片之一

1973年由楚原執導的《七十二家房客》，叫好叫座成為經典。（劇照）

楚原喺金像獎就話自己拍過幾套「仆X戲」，隨後接受電話訪問就承認《辭郎洲》是其中一套。（電視畫面）

楚原就是「坐完」的自嘲

楚原真名張寶堅，父親正是著名粵語片演員張活游，在父親的耳濡目染下，早對電影製作有濃厚興趣，曾參與編劇工作，筆名秦雨，別號「張寶仔」。後來更以「楚原」為藝名，拍出多部經典電影︰《湖畔草》、《可憐天下父母心》、《大丈夫日記》、《玉女添丁》、《黑玫瑰》等。至於「楚原」這個名是源於當年搭巴士，每當駛到般含道時售票員便會大喊一句︰「一毫子坐完」，從此「坐完」就成了楚原的原型。在當年已經玩食字，幽自己一默，可見大導的風趣。

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