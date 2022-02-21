著名導演兼演員楚原逝世享年87歲　1956年投身演藝成就非凡

有傳媒報道指，楚原於今日（21日）下午病逝，享年87歲。



楚原是本地著名粵語片演員張活游之子，1956年投身電影圈的他，1958年已經個人執導作品《湖畔草》，入行短短4年便有代表作──1960年的社會倫理悲劇《可憐天下父母心》，直至60年代末，粵語電影開始衰落，楚原執導了個人首部國語武俠片《龍沐香》，當時他的事業一帆風順，更於1971年加入了邵氏電影公司，不過後來他有幾部電影作品票房稍差，他指自己當時被嘲是邵氏公司內最難堪的導演，更有傳六嬸方逸華因此而棄用他作導演。

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楚原與老婆南紅與結婚五十幾年恩愛如昔。（微博圖片）

1968年時，楚原將依達小說改編成經典文藝片《冬戀》，是一部用上大量實景拍攝的電影，充滿歐陸電影風味。1973年時，楚原又拍成了個人導演生涯代表作之一的《七十二家房客》，由岳華、井莉、田青、胡錦、沈殿霞、何守信及劉一帆等人主演，打破當時的香港電影票房紀錄。不過提到他對本地電影圈的最大貢獻，當然是他自1976年起改編自古龍武俠小說的一系列武俠片，如《多情劍客無情劍》、《三少爺的劍》、《流星•蝴蝶•劍》、《天涯•明月•刀》、《楚留香》及《白玉老虎》等。

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楚原原名張寶堅，是香港著名的導演和演員，在上世紀50年代開始，便投身於粵語電影編劇工作。在第37屆香港電影金像獎終身成就獎。（VCG）