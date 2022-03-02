《少年法庭》金惠秀冷面法官嚴懲少年犯　憑露點戲三度封青龍影后

Netflix新劇《少年法庭》，講述在南韓的少年犯罪問題，而影后金惠秀就是飾演少年法庭的冷面法官沈恩錫。現年51歲的金惠秀，2016年一套《信號》（Signal）廣為香港觀眾認識，她的演技一出道已獲百想藝術新人獎肯定，隨後更成為青龍獎影后，不過獎項並沒有限制她的演出，2006年與全智賢合演的電影《老千》，就放下身段作露點演出，大膽前衛。

金惠秀飾演少年法庭法官，選擇擔任這法官因為一直對少年犯感到「厭惡」。（《少年法庭》劇照）

14歲以下殺人唔使坐監

《少年法庭》是一部改編多宗真實案件創作的劇集，由於南韓有少年法保障，未滿14歲的犯事人，就算犯下彌天大罪，都無法判刑坐牢，最多只是判入少年輔育院兩年。劇集就用一宗宗駭人的個案，跟大家分析應否修例加重刑法及執行年齡。

劇中第一宗個案，一名13歲少年，自首承認殺了位8歲的小朋友，並將他分屍。（《少年法庭》劇照）

《少年法庭》開播數日，已登上熱播榜第一位。（《少年法庭》劇照）

23歲奪影后

而飾演法官的金惠秀，現年51歲，但樣貌凍齡如花樣之年。金惠秀因拍廣告入行，17歲已摘下百想藝術新人獎，1993年23歲的她，憑《初戀》奪得青龍獎影后，兩年後再憑《風流醫生》再下一城，演技獲得肯定。貴為兩屆影后，但無阻金惠秀對角色的執著，2006年拍攝《老千》時，因角色需要甘願露點露股演出，震驚全韓，但此舉一樣獲得演技認同，為她三度奪得青龍獎最佳女演員。

【救韓大時代】金惠秀由國民妹妹變國民影后 超級美魔女靚足30年

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在電影《老千》中，金惠秀飾演風情萬種的老闆娘，一舉一動都在流露出性感美艷，雖然已是兩屆青龍影后，但講到人氣，《老千》才是令她踏上人氣之路，隨後更有機會與金允錫、李政宰、全智賢、金秀賢合演《神偷大劫案》。更多年來，在韓國的綜藝節目公布的「身材最火辣女星排行榜」，一直擁有「魔鬼身材女王」稱號。