【救韓大時代】金惠秀由國民妹妹變國民影后　超級美魔女靚足30年

韓國電影《救韓大時代》以1997年南韓爆發破產危機，向國際貨幣基金組織借錢救急的歷史事件作背景，講述不同階層人士在這個動盪司勢下，所面臨的危與機。飾演韓國銀行貨幣政策經理的金惠秀，由頭帶到落尾，壓過一向光芒四射的影帝劉亞仁，國民影后果然名不虛傳。 香港觀眾普遍只知道金惠秀拍過神劇《Signal》及電影《盜賊門》等，其實其代表作多到數埋腳指都唔夠，出道逾30年攞盡韓國三大電影頒獎禮影后，由清純可愛的國民妹妹，進化成擁有魔鬼身材的國民美魔女，現年48歲的金惠秀年紀越大越有貨賣！

金惠秀在《救韓大時代》的一場英文辯論戲相當精彩。（劇照）

金惠秀在《救韓大時代》飾演的銀行貨幣政策經理，是個堅毅又幹練的女強人，與本身霸氣十足的她十分配合，其中一幕與法國影帝雲遜卡素（Vincent Cassel）以全英語對質的場面，更令人拍案叫絕，足見金惠秀貴為大滿貫影后的演技功力。

金惠秀由細靚到大，當年憑呢個樣獲封為國民妹妹。（網上圖片）

回顧金惠秀的少女時代

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1970年出生於釜山的金惠秀，於1985年拍攝廣告而入行，翌年以電影《甘寶》（깜보）正式出道，並獲得百想藝術大獎的電影女新人獎。此外，金惠秀亦進軍電視圈，更憑KBS劇集《順心》（순심이）奪得最佳女子新演員獎，甫出道在大銀幕及公仔箱都吃得開。

金惠秀是橫掃韓國三大電影頒獎禮的大滿貫影后。

金惠秀出道時以清純可愛形象見稱，一雙大眼睛迷倒萬千少男，堪稱第一代「國民妹妹」，比近代的國民妹妹文瑾瑩、朴信惠及IU等還要早好幾代。到20歲考入東國大學主修戲劇電影，立即獲封為「東國校花」，每逢出入皆成為焦點。

外型出色的金惠秀沒有被外貌淹蓋其實力，每一部作品都展現出色演技，1993年憑電影《初戀》（첫사랑）首次成為青龍獎影后，相隔兩年以《風流醫生》（닥터 봉）再度獲此殊榮，當年她只是個20來歲的年輕演員。

金惠秀在《老千》的全裸演出成為一時佳話。

往後十年，金惠秀橫掃各大電影及電影頒獎禮，不單拿下KBS與MBC電視台的演技大獎，更於2005年以《無顏美女》（얼굴 없는 미녀）連奪大鐘獎及百想藝術大獎的最佳女主角，成為韓國的大滿貫影后，在幾乎由男演員稱霸的韓國電影行業中，殺出一條血路。

重溫金惠秀在《老千》的大膽演出

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金惠秀的成功，除了天賦與努力外，還有她敢於嘗試的精神，2006年已貴為國民影后的她，竟然答應全裸演出電影《老千》（타짜），於戲中飾演心謀遠慮的美女老闆娘，與男主角曹承佑有一場大膽床上戲，展現性感胴體。有留意金惠秀的觀眾，都知道她身材出眾，但以36歲之齡已並升上神枱的她來說，竟然作露點演出，不得不佩服其膽色過人，而金惠秀亦沒有白白犧牲，《老千》令她三度成為青龍影后，口碑與票房皆收，她亦一舉轉型為性感代表人物，簡單來說就是羸晒。

金惠秀的噴血紅地氈Look多到數唔晒

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始終人無完美，多年來在演藝圈拚搏，成績有目共睹，但感情生活卻不盡如意，入行多年，金惠秀只承認與其貌不揚的演技派男星柳海真拍過拖，二人於2001年相識，到拍攝《老千》時擦出愛火，拍拖幾年最終於2011年宣告分手，這位國民美魔女至今仍然單身，繼續被韓國的老、中、青男士奉為女神。