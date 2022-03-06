《少年法庭》五宗真個案比劇情更荒謬　無牌撞死人性侵誤殺都輕判

Netflix影集《少年法庭》，由金惠秀、金武烈、李聖旻和李姃垠領銜主演，被譽為演技對決的劇集。除了睇演技，故事的震撼亦是劇集成為熱話的原因。故事講極度厭惡少年犯的法官沈恩錫（金惠秀 飾），面對一宗宗駭人聽聞的案件，奈何南韓有「少年法」保障，無法嚴厲犯下重罪的14歲以下少年，而全劇7宗案件中，有5宗都是真人真事改編，最可怕是愈血腥愈恐怖的情節，才是最真實的一面。

《少年法庭》由金惠秀飾演冷面法官，到最後一集才揭曉他厭惡少年犯的原因。（《少年法庭》劇照）

全劇有7宗案件，順序為「延和國小學童分屍案」、「徐有悧家暴案」、「蔚藍青少年恢復中心欺凌案」、「聞匡高中集體舞弊案」、「未成年無牌駕駛車禍案」、「延和集體性侵案」及「國小學童拋磚殺人案」，當中除了「徐有悧家暴案」和「蔚藍青少年恢復中心欺凌案」是創作外，其實5宗都是真人真事，而首兩集的「延和國小學童分屍案」，更是接近100%將案情拍出來。

27歲的李妍在《少年法庭》中飾演13歲殺人犯，庭上仍不知悔改不時冷笑，看得令人齒冷，演得相當出色。（《少年法庭》影片截圖）

仁川女童分屍案

劇中首兩集描寫9歲兒童分屍案，講到白成友和韓睿恩二人，誘拐不相識的男童到住所內殺害和分屍，事後更想搬出「少年法」來自保避過懲處，最終被法官一一踢爆，白成友獲判輔育院監禁2年，而韓睿恩則被判20年有期徒刑。最可怕是整段劇情，差不多沒有誇張和血腥化，完全按2017年震撼全韓的「仁川女童分屍案」改編。，案中兩名主犯是對高中女同志，同樣因為小童向她借手機而動殺機，誘騙回家用充電線勒斃，然後冷靜地將屍體分屍並棄置於水塔、地鐵站等地方，期間更與劇中所言，邊處理屍體邊以通訊軟件笑語，討論屍體手指是否漂亮等，後來更帶着女童的手指在首爾閒逛，而現實中，兩位主犯就因未成年，加上其中一人被診斷精神病，分別被判13年及20年有期徒刑，而去終身監禁。

雖然劇集已低調處理分屍場面，但意識上依然令人感到不安。（《少年法庭》影片截圖）

淑明女子高中舞弊案

去到第六集，講到一間名高中爆出洩漏試題，目的是幫助高官名流取得好成績。該情節是仿傚2018年淑明女子高中姊妹作弊案改編，當時校內成績平平的兩位，卻在一次中分別獲文組及理組第一名。雖然不排除兩姊妹努力發奮，但最慘在試卷出錯題目的地方，二人同樣答出錯誤的「正確答案」，事件立即引來家長們不滿，勞動到教育廳介入，揭發出兩姊妹爸爸因為是前校教務處長，以權謀私。不過最可笑是縱使真相大白，但法庭無法就出貓行為作出懲處，而該校更對事件不了了之，兩姊妹更順利畢業。

未成年無牌駕駛致命案

第八集，講述未成年少年無牌駕駛車禍案，劇中少年偽造身分證租借車輛，與同伴開車期間發生意外，撞死一位外賣員，司機更因受到強大撞擊而變成植物人。現實中，案中人比劇集幸運，不單沒變成植物人，更在犯下大錯後，將事件放到社交平台分享，草菅人命到一個極點，雖然事件令全國人民震怒，但最後「少年法」都未有因此案而作出修改。

一頭螢光綠的頭色，令觀眾感受到犯案者的悔意近乎零。（《少年法庭》影片截圖）

少女遭集體性侵案

第九集的「延和集體性侵案」，受害者被未成年少年灌酒後集體性侵，縱使她勇敢地在網上揭發事件，可惜換來是網絡欺凌，事後更揭發性侵者在施暴期間拍下影片，威脅受害人進行性交易。案件原型來自2018年，涉事犯人只有13歲，與受害人更相識達8年，即是識於微時。疑犯在廁所性侵受害人後，更散播謠言令受害者受到網絡性騷擾，受害者因抵受不了屈辱，事發5個月自殺身亡。兩名疑犯在庭上依然沒有悔意，又因為未成年，分別只判5至7年及4至6年的有期徒刑，令人髮指。

小學生上庭的畫面，還是涉及一宗兇案，畫面非常震撼。（《少年法庭》影片截圖）

大廈拋磚殺人事件

最後一宗是講兩名少年犯，在大廈頂樓貪玩拋磚，而金惠秀兒子正因此被磚塊擊中致死，兩疑犯因只有9和11歲，在幼童被免除刑責下安然無事，這正正是觸法金惠秀一直強調厭惡少年犯的原因。而案件原型是發生在2015年，兩名京畿道小學生，分別只有9和11歲，在頂樓將磚塊投擲落樓，擲中了一名55歲女性和29歲男性，導致一死一重傷，9歲男童因屬幼童完全不獲起訴，11歲男童則被判保護管束處分。