《神探大戰》劉青雲分裂三重人格　魔警上身犯案破案一手包辦？

由韋家輝編劇、導演、監製，劉青雲、蔡卓妍、林峯主演的《神探大戰》，雖然香港未有上畫日期，但由於內地率先4月2日上映，宣傳工作如火如荼，今日（9/3）在《神探大戰》官方微博更釋出全新預告，以及多款以劉青雲為主的角色宣傳圖。片中由林峯飾演的警員，嘗試分析一代神探劉青雲的行徑，一口咬定他至少有三重人格。

期待香港早日可以欣賞到這部神作。（《神探大戰》海報）

在最新預告中，進一步拆解劉青雲飾演的神探李俊，到底是一個怎樣的人，回顧前作《神探》，神探可以看到別人心中的鬼，其中林家棟心中就有７隻之多，直接查出破案關鍵。

劉青雲行徑古怪，被警方懷疑是案中的真正兇手。（《神探大戰》預告截圖）

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來到《神探大戰》，在預告中，林峯形容戲中的青雲至少擁有三重人格，當中包括正義神探，行兇的屠夫，以及一直借用警察身份執行私刑的魔警，令故事更見複雜，案中有案。

在最新釋出的電影角色宣傳圖，劉青雲就被冠上「瘋」、「癲」、「怒」、「狂」、「痴」、「剛」、「惘」和「邪」，令角色帶著濃濃的邪氣，摸不清底細。

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即將在內地上畫的《神探大戰》，故事講述香港接連出現多宗殘忍至極的兇殺案，死者全是逍遙法外的嫌疑犯，兇手自稱「神探」，執行私刑，挑戰警察。警方立即傾盡隊中的「神探」，成立專案組迎戰。精神病患者李俊（劉青雲 飾），發病前是警隊的皇牌，當年外號就是「神探」；如今活成廢柴，淪落街頭。為了證明自己不是瘋子，是「神探」，加入戰團，跳進狂徒的佈局，必須跟時間競賽，破盡舊案新案，才能將殺人「神探」緝拿歸案。三方「神探」都為了自己的正義，展開大戰。單看故事，跟前作《神探》雖然沒有直接關係，但角色設計及故事佈局都有點類同，期待韋家輝再次在同一故事框架下，鑽出更深刻的創作。