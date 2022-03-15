謝苗童星出身曾獲封李連杰接班人　因周潤發一句話消失10年？

90年代曾參演多部港產片的謝苗，憑著可愛樣子及好身手，加上跟李連杰多次合作，而獲封為「李連杰接班人」。當年親自選中謝苗來港發展的王晶，更開戲給對方當第一男主角，但謝苗卻在發展得最順風順水時退出演藝圈，一別就十年，有指這個決定跟周潤發一句話有關，究竟發生咩事？



當年謝苗獲封為「李連杰接班人」，讚他身手好又演技自然。（電影截圖）

王晶當年籌備開拍《洪熙官》（又名《新少林五祖》），到內地少年宮挑選童星，自幼便習武的謝苗憑著好身手而被相中，第一次拍戲就跟李連杰演父子，同片仲有邱淑貞、葉德嫻及劉松仁等電影明星。王晶十分欣賞謝苗，安排他演出《給爸爸的信》、《賭神2》，甚至在《小飛俠》當上男主角。

有傳發哥支持謝苗返回內地升學，過正常童年生活。（電影截圖）

重溫謝苗港產片演出

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在香港獲得一定知名度，謝苗大有條件在影圈大展拳腳，但他卻毅然返回內地升學，完全退出演藝圈。據悉，當年謝苗父母為兒子的發展而大傷腦筋，眼見謝苗在影圈發展得不錯，但又不想兒子失去童年生活，跟謝苗在《賭神2》合作的周潤發認為應該讓謝苗回內地唸書，小孩子不應該在爾虞我詐的娛樂圈浸淫，好好學習才有更好出路，而且童年就只有一次，長大後還是可以當演員。

事業發展不俗，謝苗更娶得女星何彥霓為妻，太太相當美麗，二人育有一女。（微博圖片）

結果謝苗回到北京後由中學唸到大學畢業，2001年曾應好友釋小龍邀請出山接拍劇集《宰相小甘羅》及兩部電影，但真正復出已經是2006年，脫離了整整十年。重返演藝圈的謝苗雖然沒有大紅大紫，但片約不斷，在電影及電視圈都吃得開，去年更在網絡電影《葉問宗師覺醒》中扮演葉問，獲讚表現拍得住甄子丹。

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