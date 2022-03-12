家族榮耀｜胡卓希深情安慰爆喊梁靖琪　網民激讚暖男：真係嫁得過

正於無綫（TVB）翡翠台熱播的劇集《家族榮耀》，昨晚（11日）第25集劇情至少有兩大高潮位，首先是Chelsea（梁靖琪飾）幾經掙扎才決定接受並嫁給龍文標（胡卓希飾）、企圖拯救馬家，可惜因為Marco（張智霖飾）復仇心切將其不雅視頻曝光，令Chelsea飽受傳媒追訪及精神壓力；期間龍少主動求見，對Chelsea百般安撫之餘並強調自己不介意，可惜自尊心強的Chelsea還是決定解除婚約，並拒絕與龍少見面……

另一高潮位，是由劇集初期已為Chloe（李彩華飾）仆心仆命、做盡一切的程峰（胡烱龍飾），在新加坡為Chloe調查迪羅斯集團突然撤銷140億融資及Mandy（劉悅飾）母女慘死事件時，遭調查對象蓄意撞死；Chloe得悉與自己一起長大的知己好友客死異鄉時，情緒即告崩潰，並撇下老公Thomas（羅子溢飾）即時飛往新加坡。由於程峰徹頭徹尾均忠於「兵仔」角色，久而久之贏得無數網民的同情與尊重；昨晚程峰一死，網上難以置信的聲音此起彼落；大部份網民覺得程峰連臨死前都未能得到半點關愛煞是傷感，亦有人為程峰終能贏得Chloe的眼淚感到安慰又無奈：「隻兵好慘」、「死之前應該有甜蜜嘢」、「咁就死咗」。至於被復仇沖昏頭腦的Marco，則被愈來愈多網民唾罵，被厭惡程度突然拋離甄芯Sammie（楊茜堯飾），網民留言：「張智霖好乞人憎」、「張智霖好衰格！」

梁靖琪呢一幕演技獲網民讚好。

除程峰外，龍文標亦以深情Image成功搶灘令網民留下深刻印象：「又有錢又靚仔」、「文標真係好有型」、「龍家大少幾有情有義」、「文標咁都唔介意，真係嫁得過」、「佢似乎真心鍾意Chelsea」，更有網民指胡卓希樣子酷似台灣男神級藝人陳柏霖，有樣有錢又有情有義，難怪這個角色只發力了短短數天便成功彈出。據知，龍文標下周將再有「代表作」，就在Chelsea最徬徨失措之時，龍文彪不但Man爆地代Chelsea出頭，更攬上身指自己是不雅視頻男主角，「暖男」程度達至讓人尖叫地步。

但龍少依然苦苦相勸同安慰，仲話自己唔介意同埋唔會輕易放開Chelsea，搞到無 數網民感動到心心眼。

另結局周一開始，兩大Big Boss Sammie及Marco將聯手對付馬家；擅長攻心計的Sammie為了操控Marco，分別會「以愛之名」及「語言偽術」煽動Marco加快復仇步伐；為達到目的，Sammie更主動引誘Marco發生關係兼上床，激情程度不輸轉足8個圈的熱吻戲肉。

二人下周更會有唔止一場床戲。