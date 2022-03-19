咒｜真人真事比電影更恐怖　一家六口齊「標童」互相餵屎折磨至死

近日在台灣上映的恐怖電影《咒》引起不少話題，驚嚇程度爆燈獲封為「台灣影史最強恐怖片」，據悉電影改編自2005年在高雄發生的真實慘案，姓吳一家六口疑齊齊「標童」（神打）失去理智及意識，連日來互殘身體，甚至拒絕進食互相餵屎，最終導致長女活生生遭餓死。



《咒》以高雄「標童」命案作為創作靈感。（劇照）

據悉，姓吳一家居住在高雄鼓山區，父母以粗活為生，四名二十多歲的子女，分別從事護士、餐飲及印刷工作。2005年2月，年紀最小的妹妹突然「標童」，聲稱被「三太子」附身，並向家人表示在台北的大家姐有生命危險，一定要回高雄，母親立即帶長女回老家，但她一回家睡覺就夢見被性侵，嚇得只敢在白天睡覺。

「標童」即神打，在台灣稱為乩童，標童者被神明附身後可為民眾消災解難，甚至做到刀槍不入。（劇照）

到三月初，有日長女接完一通電話後就「標童」，自稱是「觀世音菩薩」要為人消災解難，接著更開始毆打自己，家人陪她到五指山禪修，又到神壇定驚但都沒用，隔後其他家人亦一個接一個跟著「標童」，各自被「玉皇大帝」、「王母娘娘」及「七仙女」等附身，一家六口不停自相殘殺，包括拿神主牌及枴杖互毆、以點燃的香燒灼對方、互撒鹽米，甚至互相餵屎、搽尿來驅魔。

更多《咒》恐怖場面，膽小者慎入

+ 6

這樣子持續了一個月，六人拒絕進食，連日來只喝符水維生，住在樓下的親戚被他們的舉動嚇得不敢回家，完全沒有人幫助他們。到了四月，長女斷氣死亡，其他家人還以為死的是附在長女身上的妖魔，隔日大家都停止「標童」，才將長女送到醫院急救。五名家人一直認為長女沒有死，直至媽媽稱「被長女的鬼魂附身」，長女確認自己的死訊方知搞出人命。

《咒》在台灣上映後掀起熱潮，未知香港觀眾有沒有機會欣賞這部電影？（劇照）

這個比電影更怪力亂神的故事，以科學角度來看是一樁精神病倫常慘案，當地精神科醫生認為，姓吳一家疑集體患上精神妄想症，他們長年累月迷信鬼神，就算當中有人當護士卻諱疾忌醫，寧願相信自己被妖魔鬼怪附身，最終導致悲劇發生。

預告太恐怖曾遭下架