不老山異事 | 徐少強孖兒子徐偉棟拍鬼片　有《殭屍先生》元素？

71歲徐少強近年都在內地發展，除了拍攝電視劇之外，主攻各大網絡平台的網絡電影，他有份參演的鬼片《不老山異事》就於最近上映。



影片以民國時代為背景，男主角是一位「修仙道士」，開場的詭異場面頗有幾分《殭屍先生》的味道：陰森的深山老林中有一支送親隊伍，出現了一位紅衣新娘；道長的造型也似足殭屍片施始祖林正英。影片上線4小時便拿下四個第一，兩日連奪五個網播冠軍。

《不老山異事》播放量很高。（網絡截圖）

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雖然電影播放量不錯，但口碑卻不太好，有網友評價為「放網大裡，都是最難看的那一檔」，更有網友表示「開頭幾分鐘，結尾幾分鐘，高潮，全劇終」。

事緣影片以「恐怖」為賣點，但每次剛到「嚇人位」時，戲中的角色就會出來解釋種種詭異現象，譬如發現「詐屍」，「法醫」就出來講是因為「中毒死後毒素消散形體萎縮變形，深夜凝露重時，開始有痙攣反應」，又好似「枯井冒血水」，「道長」發現是「薑黃水兌鹼水」，是造假等等場面，更似是一套推理片。

其次，「鬼新娘」在開頭、結尾相呼應，本以為是奠定恐怖基調，但其實一開頭「道長」就已經透露了是徒弟的幻覺，因此同劇情沒有任何關係，而宣傳海報卻又以「鬼新娘」為「主角」，像是「掛羊頭買狗肉」。

開頭的「冥婚送親」出現後，道長已經表明是徒弟的幻想。（視頻截圖）

海報以「鬼新娘」宣傳。（電影海報）

再者，影片的主角是「道長」，不過就似是披著道袍的「捕快」，不會御劍飛行，不會符咒、布陣施法，除了講幾句術語，都是以推理破案，箱單「崇尚科學」。

片中的道長是推理高手，布陣也只是為了引出兇手，非常「科學」。（視頻截圖）

當然，成套戲也有亮點，就是徐少強。作為早年香港電影的「反派專業戶」，徐少強的一個眼神依然令人不寒而慄，相當有威懾力。他在片中飾演「胡管家」，台詞不多，甚至連全名都無，但依然將角色塑造得立體又神秘，還帶有幾分陰森的感覺，令觀眾感受到一絲老港片的味道。除此之外，徐少強的兒子徐偉棟也有參演該戲，在戲中飾演一位有留學背景的公子哥，有幾分賤樣，總是將科學掛在嘴邊。

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縱觀徐少強近年來的作品，他在2016年已經開始拍網絡電影，此後更是相當高產，由2017年至今，他總共推出52套電影，當中47套都是網絡電影，2020年更是巔峰，13套電影中，12套都是網絡電影，而待播的還有6套，非常驚人。