神探︱劉青雲看透人心之鬼也難逃世俗？　內地曾改寫結局失精髓

由韋家輝編劇兼執導，劉青雲、林峯、蔡卓妍（阿Sa）主演的電影《神探大戰》即將在4月2日，內地率先上映，隨着公開海報與預告，2007年的電影《神探》也再次於內地掀起熱話，韋家輝同樣是編劇之一，導演還有杜琪峯。



《神探大戰》預告中，也出現了「神探」。（視頻截圖）

故事圍繞「一把槍」展開，兩名警員高志偉（林家棟飾）與王國柱（李國麟飾）在樹林查案途中，前者在半路摔了一跤，佩槍被疑犯南亞人拿走，為避免檔案留下污點，林家棟便殺了李國麟，並搶走其佩槍，精心策劃一出又一出的案件。負責調查該案件的高級督察何家安（安志杰飾）苦於無頭緒，於是請「神探」陳桂彬（劉青雲飾）幫手，但由於其瘋癲又古怪的行為與思路，被世人認定為瘋子，他一早已「退休」。

劉青雲可以見到每個人心中的「鬼」。（視頻截圖）

隨著兩人深入調查，真相逐漸浮出水面。期間劉青雲拿走了安志杰的佩槍，安志杰又發現林家棟的槍號與系統中一樣，慢慢也開始產生懷疑，迷失自我，殊不知林家棟早已登入系統更改。這時安志杰內心的「軟弱」（李日昇飾）也出現了，他不再相信劉青雲，站在了林家棟的一邊，更借了女友Gigi（李彩寧飾）的佩槍，開啟了結尾處的精髓——「換槍」。南亞人手中是林家棟的槍，林家棟用李國麟的槍殺了南亞人，劉青雲拿著安志杰的槍殺了林家棟，安志杰拿著女友的槍殺了劉青雲，四人中只有安志杰存活，但為了自保，於是他便開始換槍，偽造現場擺脫嫌疑，這時他心中的「智慧」（谷祖琳飾）壓制了他心中的「軟弱」。而劉青雲最後也明白，每個人都是善惡共存體，自己又不是聖人，因此對林家棟扣下扳機前反問道「我都係人，點解要有分別？」

然而，當年內地版的結局卻沒有「換槍」一幕，而是改成了安志杰投案自首，完全改寫，這樣也就失去了故事原有的精髓。

結尾安志杰換槍一幕將人性體現到極致。但在內地版刪除了這個結尾。（視頻截圖）

至於劉青雲心中究竟有無鬼呢？很多戲迷就認為是他太太，即戲中林熙蕾扮演的張美華。他在查案時，總會有林熙蕾的「出現」，因他不被世人所理解，所以「太太」不想再讓他去趟渾水。其實劉青雲知道，林熙蕾是認同他的，只是接受不了與他在一起後世俗異樣的眼光。而上述的「我都係人，點解要有分別」也可以承接林熙蕾在戲中對劉青雲說的一段台詞：「全世界人心裡都有鬼，只有你沒有，就是你有問題」，所以每當他格格不入時，這隻「鬼」總會出現，也帶有他對她的歉意。

劉青雲在答應幫安志杰查案後，他心中的「鬼」林熙蕾表現出了擔憂。（視頻截圖）

影片在結構上，運用了插敘與倒敘，讓劇情起伏多變，更加入了一些cult片的感覺，譬如一開始劉青雲用刀在吊起的死豬身上亂揮；割下自己的左耳為上司送行；林家棟內心的「七隻鬼」面無表情吹著口哨，大搖大擺地走在街頭，以及在廁所中劉錦玲（林家棟七鬼中的「智慧鬼」）站著小便，劉青雲對著她滮尿，激發出林家棟內心不同的「鬼」，後被林家棟暴打的一段等，滲出恐怖又詭異的氣氛。

+ 4

鏡頭語言方面，採用了很多特寫、傾斜、廣角等手法，彰顯人物陰暗面，體現「神探」不被接納的「畸形個性」等。一開始以「梵高割耳」的故事，來表達劉青雲所飾演的「神探」與梵高一樣，都是不被世人所理解的天才，他將耳朵送給高雄扮演的退休上司，表示崇敬。

劉青雲割下左耳，寓意他也是不被世人所理解的人物。（視頻截圖）

此外，影片最後部份對於鏡子的運用也非常極致，原本鏡子就是反映人物心理狀態的重要媒介，當南亞人、林家棟、安志杰、劉青雲四人在這個鏡面空間追逐時，鏡中呈現的人物全部是他們藏在內心深處的「鬼」，直到打碎鏡子，又才回到「武裝」的角色本身。對峙期間，每個人都採用特寫，但燈光卻很昏暗，看不清楚人的樣子，體現人性的複雜與多面，充滿情緒和戲劇張力，每個人都在質疑，同時又在極力掩藏自己內心的「鬼」。

+ 2

其實今年是《神探》上映15周年，多年後再回顧這套戲，對善惡的解構依然引人深思，反覆雕琢，且這套戲在豆瓣港產犯罪片排行榜上穩居第6，評分8.5，有這套戲珠玉在前，也更加令人非常期待《神探大戰》。

《神探》評分很高。（豆瓣截圖）

點擊下圖睇《神探大戰》角色海報：