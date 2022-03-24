尼古拉斯靠「濫拍」終還清債務　誇張演技原自母親︰她有精神分裂

近日出席西南偏南電影節，為新戲《不能承受的天才之重》首映禮的尼古拉斯凱奇。（Getty image）

從影超過四十年，曾經憑《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）奪得奧斯卡最佳男主角寶座的尼古拉斯凱奇（Nicolas Cage），在2009年被揭露捲入財務問危機後，一直也繼續接拍電影，以償還債務。而日前為宣傳電影《不能承受的天才之重》時，接受雜誌《GQ》的訪問，指出他經過艱難十多年，終於在一年半前還清所債務。

尼古拉斯於1995年憑《兩顆絕望的心》奪得奧斯卡最佳男主角。（imdb）

自從債務危機後，外界一直認為，尼古拉斯為還債而「濫拍爛片」，作品質素每況愈下，他的作品亦經常淪為影迷的笑柄。然而，作為一名認真的演員，尼古拉斯表示：「就算我一年趕拍四部電影，我依然會在電影中尋找值得他全力以赴、能夠發揮的地方。有許多部電影沒有成功，但如《狂屠絕路》（Mandy）就是少有的佳作，我也絕對不會敷衍。倘若說觀眾對我有甚麼誤解，就是認為我為人敷衍，不少人認為我來者不拒，但是我絕對沒有在演出上敷衍。」

尼古拉斯認為《狂屠絕路》是他近年較佳的作品。（imdb）

曾經演出《驚天動地》（Con Air）以及香港導演吳宇森作品《奪面雙雄》（Face/Off）的尼古拉斯，其實來自演藝世家。他原姓哥普拉，叔父正是著名導演法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola），姑母是演出《洛奇》系列的塔莉亞（Talia Shire），而母親亦是舞蹈員。但尼古拉斯不以哥普拉一姓進入電影圈，正正因為不希望沾叔父的光。

《驚天動地》以及吳宇森作品《奪面雙雄》是尼古拉斯其中的代表作。（imdb）

《教父》三部曲及《洛奇》系列的演員塔莉婭（左）是尼古拉斯的姑母；《教父》三部曲及《現代啟示錄》導演哥普拉（右）是尼古拉斯的叔父。（imdb）

尼古拉斯的演技十分具有個人特色，他那充滿能量與爆發性的表演，是觀眾對他的印象之一，他稱這種風格為「表現主義」。然而個性化的演技背後，原來沿自一個讓人揪心的故事，尼古拉斯透露，他的母親患有精神分裂及抑鬱症，他縱使面臨破產，但仍然每月支付兩萬美元（約15.5萬港元）照顧母親，不讓她進入精神病院，雖然最後也沒辦法。

《不能承受的天才之重》中，尼古拉斯飾演自己，是極具自嘲自諷意味的作品，亦於他的親身經歷有關。圖為《不能承受的天才之重》另一款海報。（imdb）

然而母親的精神困擾，卻成就了尼古拉斯的演藝成就，因為年幼的尼古拉斯，便已經會觀察母親自言自語等徵狀，並從中得到了啟發，他表示：「原來我可以選擇其他表演的風格，但從我對她的觀察中，我認為：『這樣很有意思！』」

《石破天驚》《蘭花賊》《戰爭之王》是尼古拉斯其中的代表作品。（imdb）

尼古拉斯凱奇從影超過四十年，1995年憑《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）奪得奧斯卡最佳男主角，代表作品包括：《石破天驚》（The Rock）、《驚天動地》（Con Air）、《蘭花賊》（Adaptation）、《戰爭之王》（Lord of War）以及《驚天奪寶》（National Treasure）系列等。亦曾被《福布斯》雜誌評為荷里活最高片酬的演員之一。