《一家人大戰機械人》入圍奧斯卡　古天樂花9年時間成功衝出國際

由天下一與哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）聯合出品的動畫電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines），今屆入圍奧斯卡最佳動畫長片，雖然最終不敵迪士尼的《奇幻魔法屋》（Encanto），但這已是由古天樂主理的天下一電影公司，成立9年以來成功衝出國際，獲奧斯卡提名。

《一家人大戰機械人》在Netflix上架時，已經獲外媒推崇為奧斯卡的大熱門，其中古天樂為動畫擔任執行監製。（《一家人大戰機械人》影片擷圖）

今屆最佳動畫長片的候選都相當齊腳，有迪士尼的《奇幻魔法屋》及《魔龍王國》，彼思的《盛夏友晴天》以及國際合拍的動畫傳記片《無處安心》，而 《一家人大戰機械人》一直都被視為大熱，除了強勁的創作班底，有趣的故事設定以及以一家人的關係作創作重點，相信是最獲評審欣賞的地方。

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古天樂成立天下一，原為增加更多本土題材，想不到提前踏上國際之路。（資料圖片）

一家人在最荒誕的時世，重拾了最根本的親情。（《一家人大戰機械人》劇照）

作為一間主力製作華語電影的製作公司，相信在天下一成立之初，都未必想到有朝一日會涉獵到奧斯卡舞台。天下一於2013年，由創辦人古天樂先生成立，以電影製作及藝人管理為主要業務，而電影製作上亦包攬後期製作、電腦特技、器材租賃、電影發行等範疇。

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電影在Netflix上畫首星期，已升上去第一位。（《一家人大戰機械人》劇照）

成立初期，為鞏固香港本土市場，主力製作本土電影，除要提供更多選擇予香港人，亦可刺激香港人入戲院的意慾。當中包括最本土的賀歲片《金雞SSS》（2014）、票房大收4,600萬的《五個小孩的校長》（2015）。而公司更致力尋找新晉導演及演員合作，營造一個健康的市場發展。

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2018年，是天下一其中一個值得紀念的年份，由陳詠燊首次執導的《逆流大叔》，便逆市大收1,560萬票房，而由RubberBand主唱的主題曲〈逆流之歌〉，更奪得金像獎最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲兩個獎項。同年，同為新導演李駿碩，首次執導的《翠絲》，袁富華飾演的打令哥，就先後奪得2018年度金馬及金像獎最佳男配角，而惠英紅亦奪得金像獎最佳女配角。令天下一成立5年，便站上金像獎舞台領獎。

2021年，在全球受到新冠肺炎肆虐了一整年後，受到最嚴竣考驗的電影業開始復甦，而就在這一年，天下一兩部有份投資的電影《媽媽的神奇小子》及《梅艷芳》在香港都創出驕人的票房成績，分別獲得2,806萬以及全年票房最高的6,240萬。兩片於今年7月更會在金像獎舞台，以8項及12項提名同場較量。