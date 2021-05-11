古天樂監製《一家人大戰機械人》　5秒閃現三彩蛋向經典致敬

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-11 17:14

由電影公司天下一（One Cool Film）、哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）聯合製作的動畫電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines）在Netflix上架後，電影繼續獲得極高評價，而且導演及編劇還落足心機，在動畫中投下20個彩蛋，大家是否有留意到呢？

電影口碑載道，或有望成為明年奧斯卡最佳動畫。（《一家人大戰機械人》劇照）

由曾推出過奧斯卡最佳動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）的索尼動畫，早前推出全新作品《一家人大戰機械人》，作品人氣持續高企，順利榮登各地Netflix排行榜，而香港更連日來登上前三甲位置，難怪有外媒認為，這部作品將會是明年奧斯卡最佳動畫的大熱門之一。

《一家人大戰機械人》講述機械人引發世界末日，意外打斷了米契一家的公路旅程，結果這家人成為人類的最後希望。（《一家人大戰機械人》影片擷圖）

《一家人大戰機械人》講述機械人引發世界末日，意外打斷了米契一家的公路旅程，讓全世界最古怪的一家人，成為拯救人類的最後希望。除此之外，導演及編劇還滲入科技發達，導致家人欠缺溝通等當今社會議題，而幕後員工還在片尾分享他們的家庭照，其中包括擔任執行監製的古天樂。

古天樂與父母的合照在片尾出現，其實還有其他劇組人員的家庭照。（《一家人大戰機械人》影片擷圖）

除了片尾的家庭照外，其實導演及編劇落足心機，在動畫中埋下20個彩蛋，大家是否有留意到呢？點擊下圖即睇20個彩蛋！！！