奧斯卡｜影后謝茜嘉謝茜婷曾窮到冇飽飯食　靠一個男人改變命運

《第94屆奧斯卡頒獎禮》今日（28日）舉行，謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye），以大熱姿態勇奪最佳女主角，入行18年終於、第二次提名影后終於掄元！

謝茜嘉積絲婷大熱封影后。（Getty Images）

謝茜嘉積茜婷的母親16歲時便誕下她，由於被父親拋棄，家境陷入困境，她透露曾經要偷食物充飢。（Facebook圖片）

現年45歲的謝茜嘉謝西婷來自破碎家庭，母親在很年輕時生下她，父親在她出生前便拋棄了她，出世紙上甚至沒有寫上父親的名字，母親很困難地才把她養大，謝茜嘉曾透露小時候因為沒有錢，常常吃不飽要餓著入睡。謝茜嘉一向不願意談及家人，除了因為家庭不幸福，亦因為染上毒癮的妹妹於2003年自殺身亡。

謝茜嘉憑《追擊拉登行動》首次獲提名奧斯卡最佳女主角，可惜跟影后擦身而過。（劇照）

謝茜嘉入行後早已被視為實力派演員，上一次2013年憑《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty）獲提名奧斯卡最佳女主角亦屬大熱人選，最終敗級同樣呼聲高的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）。謝茜嘉的好演技除了因為自小便對演戲有濃厚興趣，亦跟她曾於著名學府茱莉亞學院（Juilliard School）修讀演戲有關。不過她曾經是個因逃學太多連高中都畢唔到業的邊緣學生，青春期時自覺跟同學不合群，不喜歡返學上堂。

謝茜嘉因逃學大多而未能高中畢業，當年的她外型出眾，已滲出星味。（網上圖片）

九十年代尾謝茜嘉成為舞台劇演員，完成第一次正式演出後，獲推薦到茱莉亞學院面試，最終成功入讀美術學系，而且拿到由已故著名影星羅賓威廉斯（Robin Williams）資助的獎學金，在茱莉亞的日子令她重拾自信，對日後在荷里活打滾有很大幫助。

謝茜嘉的丈夫Gian Luca Passi de Preposulo來自意大利貴族世家，曾任職高級品牌公關主管，生得高大有型，二人於2017年完婚，育有兩名子女。（Getty Images）

謝茜嘉演活Tammy Faye，封后實至名歸。（劇照）

《神聖電視台》講述謝茜嘉飾演的Tammy Faye與首任丈夫Jim Bakker的經歷， 二人都是非一般基督徒，以出位方式在美國巡迴傳教，創辦了「PTL」傳道頻道，在節目中公然設捐款環節，二人自此財源滾滾，後來甚至興建基督教主題樂園吸金，極具爭議性。後來因為Jim Bakker因為性侵及詐騙被捕入獄，Tammy Faye離婚後陷入困境，連生計都有問題。

謝茜嘉從年輕演到老，演技絲絲入扣、層次十足，為了模仿Tammy Faye的容貌，每天花4至7小時變妝，全程帶上假牙，拍攝完畢後其部分皮膚永久受損，為角色犧牲甚大。