奧斯卡2022｜首名聽障男演員奪最佳男配　忍手冇去白宮教手語粗口

Troy Kotsur憑《心之旋律》成為第一位聽障最佳男配角。（Getty Image）

第94屆奧斯卡於今晨舉行，聽障男演員Troy Michael Kotsur憑電影《心之旋律》（CODA）榮獲最佳男配角殊榮，為史上首位聽障男演員獲得最佳男配角提名並得獎。他亦是史上第二位於奧斯卡頒獎禮上獲得演員獎項的演員，第一位是「奧斯卡史上最年輕影后」Marlee Beth Matlin。1987年她以21歲之齡憑《悲憐上帝的女兒》獲得最佳女主角，Marlee Matlin 亦有參演《心之旋律》，片中飾演Troy Kotsur的太太 。

「奧斯卡史上最年輕影后」Marlee Matlin在《心之旋律》中飾演Troy Kotsur的太太。（電影劇照）

Troy Kotsur在得獎感言時表示，榮幸《心之旋律》能夠將失聰人士的世界呈現出來，並帶到世界各地。電影亦有機會帶進白宮，而他更以手語表達，在第二次到白宮拜訪期間，他本來打算教授美國總統 Joe Biden 及第一夫人Jill Biden 一些「骯髒的手語」，但Marlee Matlin叫他好好檢點自己。

奧斯卡影后尹汝貞在宣布Troy Kotsur得獎後，以手語再次宣布，並在他發表得獎感言時代他手持獎座。（Getty Image）

另外他亦感謝父母親與兄弟，他感觸地指：「父親是全家最好的手語者，但在交通意外中半身不遂。我從父親身上學習到極多，我愛他，我視他為英雄。」縱然作為一名聽障演員有多麼困難，他今天終於能夠驕傲地對家人說：「看看我，我做到了！」

Troy Kotsur在得獎感言中感謝他的家人，猶其是他視為個人英雄、已過世的父親。（Getty Image）

Troy Kotsur曾經渴望執導電影，但他在過往的訪問中提及，他意識到自己生活在一個不使用自己語言的世界﹐被迫接受這個現實後，他的導演夢便破滅了。但今天在得奬感言中，他感謝導演成為了「最好的溝通者」，成為了聽障者與世界的橋樑，透過電影將他們的故事告訴世界。電影《心之旋律》亦同時獲得最佳電影及最佳改編劇本獎項提名。