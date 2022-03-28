奧斯卡｜還原怒摑Chris Rock事件　韋史密夫真係為老婆打好兄弟？

影壇盛事《第94屆奧斯卡金像獎》於今早已經圓滿結束，本屆娛樂性爆燈，而韋史密夫（Will Smith，台譯：威爾史密斯）衝上台爆粗怒摑好兄弟Chris Rock就成為全場焦點，讓觀眾無法好好關注影帝、影后、最佳電影等大獎得主。韋史密夫打人事件隨即成為網上熱話，不過究竟韋史密夫是否真的有打人，現在就為大家還原事件經過。



奧斯卡｜韋史密夫不忿妻子被嘲光頭 衝上台怒摑好兄弟Chris Rock

韋史密夫衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

Chris Rock以嘉賓身份亮相，頒發「最佳紀錄片」獎項時，在上台暗嘲好友韋史密夫（Will Smith）妻子Jada Pinkett Smith（台譯：潔達史密斯）因為「鬼剃頭」而被逼剃光頭，韋史密夫竟然走上台摑了對方一巴。回到座位時，韋史密夫大聲爆粗說：「咪X再講我老婆！」而Jada聽到Chris嘲笑自己時，都返了一下白眼。不過當大家都以為韋史密夫真的有怒摑Chris Rock的時候，其實事件存在疑點。

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Chris Rock被「怒摑」後竟然偷笑。（Getty Images）

丹素華盛頓上前安慰韋史密夫，兩人亦有講有笑。（Getty Images）

被摑後偷笑

在直播過程中，韋史密夫走上台時已經面露微笑，被「怒摑」後Chris Rock竟然偷笑，同時韋史密夫亦陰陰嘴走回座位。而在「怒摑」對方的時候，韋史密夫動作極大，掌摑聲音竟然似跺腳聲。「怒摑事件」發生後，外媒拍得丹素華盛頓（Denzel Washington）上前安慰韋史密夫，而兩人亦有講有笑。

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兩位曾互寸

另外，有指Chris Rock與韋史密夫兩夫婦相交多年，三人原本就是好友。而Chris Rock與2016年擔任奧斯卡主持時亦有以Jada來開玩笑，當年韋史密夫兩夫婦因為沒有有色人種被提名而杯葛奧斯卡，不過說畢後Chris立即為好兄弟出氣，表示：「韋史密夫的演技這麼好卻沒有被提名是不公平的！」雖然有大批網民熱烈討論事件孰真孰假，但兩人暫時還未開腔回應事件。