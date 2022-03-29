奧斯卡｜韋史密夫相隔一日正式向Chris Rock道歉：感到非常羞愧

第94屆奧斯卡頒獎禮上，出爐影帝韋史密夫（Will Smith， 台譯︰威爾史密斯）搶盡風頭，原因卻是當眾出手，掌摑取笑其妻子的頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock），相隔一日韋史密夫終公開向對方道歉。

韋史密夫因基斯洛克開他妻子的玩笑而上台疑似掌摑他。（Getty Image）

Jada去年年尾表示受鬼剃頭影響，而剃了頭髮。（AP）

Chris Rock頒發「最佳紀錄片」獎時，台上暗嘲韋史密夫妻子Jada Pinkett Smith（台譯：潔達史密斯）剃光頭，韋史密夫竟然走上台摑了對方一巴，更爆粗回應。據知，Jada去年年尾宣布受鬼剃頭影響，而剃了頭髮。事件引起極大迴響。韋史密夫隨後奪影帝時，在台上落淚向大眾及奧斯卡大會道歉，但並未有向Chris Rock有任何表示。

韋史密夫奪奧斯卡最佳男主角時，落淚向大眾道歉。（Getty Image）

相隔一日韋史密夫在IG發文，正式向Chris Rock致歉：「任何形式的暴力都是有毒（poisonous）且毀滅性的（destructive）。我想公開向你道歉，Chris，我確實已經越線，而且我錯了！我感到非常羞愧，而且我的行為，不是我想成為一個男人的樣子。在一個愛與寬容的世界裡，是不容許暴力的。也向美國影藝學院、頒獎典禮的導演、所有嘉賓，以及全世界觀眾道歉，我對自己的行為已經深深感到後悔，我的行為玷汙了原本對我們來說，應該是美好的旅程。」

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