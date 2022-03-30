【青蛇：前緣】阿嬌回勇造型靚爆鏡　網民大讚勝過張曼玉版本

「阿嬌」鍾欣潼主演的內地網絡電影《青蛇：前緣》將於下月上架，此前公開的劇照見其造型靚爆鏡，有網民更大讚比1993年版《青蛇》的張曼玉更出色。不過從預告中看到，青蛇回復蛇妖的樣子後，竟然慘變哥斯拉般恐怖，令人出晒戲！



阿嬌的青蛇造型靚爆鏡！（劇照）

《青蛇：前緣》講述千年前由天界靈樹奇雨果幻化成人的道清（林佑威 飾），遇到青蛇（鐘欣潼 飾）來此修仙，二人日漸情深。道清逆天而行將奇雨果渡給青蛇，助她化為鮫，自己墮入輪回之劫。數百年間，執念深重的青蛇不斷尋找道清轉世，欲解開心上人的生死劫。而稽靈山山神子岳（麥亨利 飾）在默默守護她……

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徐克執導的1993年版《青蛇》被奉為經典，演員、故事與美術都十分出色，而2022年網大版《青蛇：前緣》，在製作方面當然難以跟前作所比，但阿嬌的造型就獲得網民激讚。經歷過在上一部網大《封神：妲己》慘遭恥笑肥腫難分、似太后多過奸妃，今次阿嬌在《青蛇：前緣》的造型就成功回勇，不過當初妲己的劇照公開時都大獲好評，到電影上架後方發現是「照騙」，相信今次大家睇埋部戲才會再作評論。

《封神：妲己》阿嬌妲己造型被嫌老相 網民狠批：似太后多過奸妃

條蛇似足哥斯拉係咩玩法？（預告截圖）

網大其中一個最大特色為誇張的三流特技，今次最出事在於蛇妖的造型，竟然龐大到似哥斯拉，對住鏡頭張牙舞爪，相當恐怖，又成為網民恥笑的材料。

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