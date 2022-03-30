Chris Rock被韋史密夫掌摑後爆紅　棟篤笑票價激增10倍驚現搶購潮

韋史密夫（Will Smith）日前（38/3）在《第94屆奧斯卡金像獎》在奪得影帝殊榮前，衝上台怒摑好兄弟兼頒獎嘉賓Chris Rock引起轟動，震驚全球。雖然韋史密夫昨日（29/3）就打人而公開道歉，但事件仍在發酵，各方傳媒都發布不同的消息，有指表示兩人已經和好，另一邊廂卻指兩人仍拒絕對話。不過事件發生後，竟然讓Chris Rock的棟篤笑巡迴《Chris Rock's Ego Death tour》的票價暴升近10倍！

奧斯卡｜韋史密夫不忿妻子被嘲光頭 衝上台怒摑好兄弟Chris Rock

韋史密夫衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

韋史密夫衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

據Fox Business指出，Chris Rock被掌摑後24小時，他即將在波士頓舉行的棟篤笑門票由最低46美元（360港元）激增至441美元（3451港元），升價近10倍。而售票網站 TickPick就表示一夜之間出售的門票比過去一個月的總數還要多，而Chris Rock即將在美國30多個城市舉行的巡迴表演，大部份門票已經火速售罄。

票務網站亦透露Chris Rock的門票銷售當中有88%都是在奧斯卡被好兄弟韋史密夫掌摑後在售出，而Adam Sandler更在Twitter發文力撐對方。事件引起網民熱烈討論，有人指出整件事未免太過巧合，更陰謀論上身猜測掌摑事件是否好兄弟韋史密夫為好友的棟篤笑「造勢」才掌摑對方。

奧斯卡｜還原怒摑Chris Rock事件 韋史密夫真係為老婆打好兄弟？

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