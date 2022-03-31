魔比煞全球上映 由蜘蛛俠配角到出個人電影 有望帶毒魔X-Men回巢

《魔比煞》將會於明日（4月1日）全球上映，香港則要等到4月21日戲院重開後，排片至5月19日才能上大銀幕。（imdb）

Marvel（漫威）最新反英雄電影《魔比煞》於今日（4月1日）全球上映，香港觀眾雖然要等到5月19日才能夠在大銀幕上觀映，但在全球觀眾也領先一步收看的時候，香港的Marvel迷應該也不甘落後。魔比煞是一位香港觀眾相當陌生的角色，因為他主要出現於Marvel的漫畫之中，而且近十數年，角色也未有重大突破及登場時刻，所以先為各位Marvel迷在入場前，對漫畫版的魔比煞進行大起底。

《魔比煞》個人電影將由謝拉力圖（Jared Leto）飾演魔比煞，米高基頓（Michael Keaton）、馬特史密斯（Matthew Smith）和安卓亞霍娜（Adria Arjona）主演。（imdb）

第一個Marvel吸血鬼

Marvel的英雄或敵對人物，在設定上不外乎魔幻及科幻兩種類型，魔幻類型的代表人物有雷神（Thor）及即將推出新戲的奇異博士（Doctor Strange）；科幻類型的代表人物則有變形俠醫（Hulk）等。而魔比煞的設定，則巧妙地在魔幻與科幻之間。

魔比煞1971年於蜘蛛俠漫畫中，以敵對配角身份登場，期後亦於神奇四俠與變種特攻漫畫中建立更豐富的背景。（marvel網站）

魔比煞在1971年首次登場，主要作為蜘蛛俠漫畫裡的其中一位反英雄人物，亦是Marvel第一個吸血鬼。魔比煞原名米高魔比煞，是一名希臘生物化學家。他先天患有一種罕見的血液疾病，當他移居到紐約時，嘗試尋找新的治療方法，但反而令他的病情轉差。於是他便實驗性地使用蝙蝠的基因結合電療，但最後竟然產生嗜血的傾向。

由於魔比煞的「異變」，其實與蜘蛛俠、毒魔、神奇四俠及變種特攻相近，所以除了作為蜘蛛俠系列的配角，魔比煞亦活躍與以上的Marvel人物接觸。

Marvel亦有為魔比煞出版個人漫畫，但近十年的發展並不活躍。（marvel網站）

魔比煞的超能力

魔比煞的治療實驗，除了為他帶來嗜血的副作用外，亦令他意外地得到飛行、極速痊癒、力量與速度的增幅等能力。而他透過吸血，更能神奇地逆轉變種，在漫畫裡曾經為因為變種而生長出兩對手臂的蜘蛛俠。而他的超能力水平亦不輸蜘蛛俠，曾經大敗蜘蛛俠與蜥蜴人（Lizard）的聯手夾攻。

魔比煞的超能力包括飛行、高速痊癒、增幅的力量及速度，面對蜘蛛俠等角色亦毫不吃力，是個超能力水平甚高的角色。（imdb）

魔比煞出場可以帶更多Marvel人物回歸

Marvel宇宙的發展進入第四階段，過去不少超級英雄如鐵甲奇俠（Iron Man）和美國隊長（Captain America）也相繼「退休」。為繼續發展，除了依賴雷神、銀河守護隊等的原有人物外，將過往曾經售出的超級英雄一一收編回Marvel，亦是任務之一，早前的《蜘蛛俠：不戰無歸》已暴露此意圖。

《蜘蛛俠：不戰無歸》的結尾彩蛋，亦預告了其他Marvel角色回巢的線索。（imdb）

而透過《魔比煞》的推出，相信能夠將毒魔（《魔比煞》導演早前走漏了口風）、神奇四俠甚至變種特攻帶回Marvel。如果成功收編以上早已成名的Marvel英雄回巢，相信Marvel將會開啟一個不輸過去十年的新時代。

《魔比煞》將於5月19日於香港上映，電影由謝拉力圖（Jared Leto）飾演魔比煞，米高基頓（Michael Keaton）、馬特史密斯（Matthew Smith）和安卓亞霍娜（Adria Arjona）主演。