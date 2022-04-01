袁嘉敏曾收百萬拍三級片《鴨王》　無碼裸露畫面率先流出嬲到走人

袁嘉敏今日（1日）在Instagram的限時動態中炮轟「富三代」鍾培生父子，更以英文「Jerks」（人渣）來形容兩人，雖然未有交代原因為何，但三人撲朔迷離的關係令足夠成為網民熱話，而近年幾乎已絕跡娛樂圈的袁，亦再一次成為新聞人物。

袁嘉敏在IG的限時動態數臭鍾培生父子，成為網民熱話。（IG圖片）

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現年37歲的袁嘉敏，入行前曾於陳可辛的電影公司任職發行工作，2009年她參選香港小姐，提名人正是陳的另一半吳君如，並因而引起媒體注意。雖然袁嘉敏獲得「最上鏡小姐」，但最終三甲不入，加入TVB後發展又不太理想，到2013年完約後，袁轉投黃栢高主理的太陽娛樂文化，轉型當電影演員，先後參演了《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《殺破狼2》及《豪情3D》等，但都是戲份不多的小角色。

當初有傳袁嘉敏僅收廿萬拍《鴨王》，後來王晶親自否認，之後消息指袁的片酬達百萬。（電影截圖）

直至2015年以參演王晶監製的三級片《鴨王》，袁嘉敏終於迎來演藝事業的高峰，豁出去裸露演出成為話題，電影宣傳亦以港姐出身的她露點拍三級片作為賣點。袁嘉敏曾透露王晶對選角要求很高：「因為他想找一個很自然的女演員，他要看是否平均、皮膚顏色等每方面，不只是胸部大小」，當年袁在王晶面前脫剩內褲試鏡，對方大讚她有三個條件而獲取錄—「天然」、「顏色像鬼妹」及「不太似亞洲人」。

重溫袁嘉敏《鴨王》演出

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雖然絕大部份觀眾都關注袁嘉敏的身材，但對她來說《鴨王》是一部有情色元素的劇情片，是需要演技的︰「其實這麼大膽的戲，對演員的一種好大的挑戰，也因為這樣我從來沒被級別影響到我，也花了不少時間去鑽研內心戲，奈何宣傳時候，大家都只會集中身體裸露，講真的『除』之餘都要演的！」

袁嘉敏脫離演藝圈後仍不吝嗇騷身材。（IG圖片）

當年《鴨王》鬧出不少新聞，當中包括袁嘉敏投訴床戲由兩場變六場，而且是臨時加戲，她只好硬著頭皮半推半就拍攝：「一開始監製王晶跟我講，只有兩場情慾。其中一場戲淩晨一、兩點在遊艇上拍，到了現場才知道加戲，而且說拍就拍，當時我身邊沒有帶助手，只能半推半就拍了，當時也有哭，但是也沒有辦法拒絕。」

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而電影未正式上映前，部分沒有做後期的無碼激情片段已在網上瘋傳，袁嘉敏為此情緒大受影響，曾表示：「晚上失眠，白天精神緊張吃不下飯，在街上走都害怕到手發抖」。而拍完《鴨王》後不出兩年，袁嘉敏便宣布退出演藝圈轉型當KOL，直至早前復出參演新版《女子監獄》。