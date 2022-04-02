《超音鼠大電影2》60歲占基利宣布息影　「拍夠了我要休息下」

繼續一代動作影星布斯韋利士（Bruce Willis）因患上失語症要退休，另一荷里活巨星占基利（Jim Carrey），在為宣傳新片《超音鼠大電影2》（Sonic the Hedgehog 2）時，也宣傳退休︰「我要退休了，真的拍夠了，我是相當認真的。」

占基利為電影宣傳時，透露已投入息影的生活。（影片截圖）

占基利最近在訪問中表明，自己已經安排了息影，過住悠閒生活，一向風趣的占基利，主持人還以為是一場戲言，但他再次認真起來說︰「我要退休了，我是相當認真的。我真的很喜歡過著寧靜的生活，真的很喜歡在畫布上畫畫，真的很喜歡我的精神生活，我已經拍得夠多了，我夠了。」

占基利的蛋頭博士完全成為電影的最大亮點！（《超音鼠大電影》劇照）

記者再追問是否從今沒有機會再看到他的演出，占基利以一個有趣的例子表示不是絕對。「如果有日有位天使，帶來用某種金墨水寫的劇本，跟我說這劇本對人類來說非常重要，我可能會繼續去拍，但現在我要休息一下。」今年60歲的占基利，1986年踏足影壇，92年一套《神探飛機頭》（Ace Ventura: Pet Detective）令他成為炙手可熱的搞笑巨星。2004年曾患上抑鬱症，2015年經歷剛分手的女友自殺身亡的噩耗，從而令他減產兼醉心畫作。

占基利憑《變相怪傑》以大膽創意以及誇張的演技創下高票房記錄，該片更令他成為超級巨星。（電影劇照）