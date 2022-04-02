《超音鼠大電影2》60歲占基利宣布息影 「拍夠了我要休息下」
撰文：許育民
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繼續一代動作影星布斯韋利士（Bruce Willis）因患上失語症要退休，另一荷里活巨星占基利（Jim Carrey），在為宣傳新片《超音鼠大電影2》（Sonic the Hedgehog 2）時，也宣傳退休︰「我要退休了，真的拍夠了，我是相當認真的。」
占基利最近在訪問中表明，自己已經安排了息影，過住悠閒生活，一向風趣的占基利，主持人還以為是一場戲言，但他再次認真起來說︰「我要退休了，我是相當認真的。我真的很喜歡過著寧靜的生活，真的很喜歡在畫布上畫畫，真的很喜歡我的精神生活，我已經拍得夠多了，我夠了。」
記者再追問是否從今沒有機會再看到他的演出，占基利以一個有趣的例子表示不是絕對。「如果有日有位天使，帶來用某種金墨水寫的劇本，跟我說這劇本對人類來說非常重要，我可能會繼續去拍，但現在我要休息一下。」今年60歲的占基利，1986年踏足影壇，92年一套《神探飛機頭》（Ace Ventura: Pet Detective）令他成為炙手可熱的搞笑巨星。2004年曾患上抑鬱症，2015年經歷剛分手的女友自殺身亡的噩耗，從而令他減產兼醉心畫作。