占基利慰勞《超音鼠2》劇組　送出價值31萬港元新車做抽獎禮物

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-10 15:00

現年59歲的占基利（Jim Carrey）正在加拿大溫哥華拍攝《超音鼠大電影2》（Sonic the Hedgehog 2），早前有報道指，占基利舉辦了大抽獎慰勞劇組，其中一位幕後員工成功獲得一部價值超過40,000美元（約31萬港元）的Chevy Blazer RS。

占基利在電影中飾演「蛋頭博士」。（《超音鼠大電影》劇照）

瘋狂科學家及發明家，受委託開始調查超音鼠引起的事件後，由於發現他的能力而開始瘋狂執迷於要抓捉超音鼠。（《超音鼠大電影》劇照）

絲合外媒報道，占基利在兩個月前已經正式投入《超音鼠大電影2》拍攝，而為了表達感謝員工的努力，他舉辦了抽獎活動，而一架價值40,000美元的新車Chevy Blazer RS作為大獎，最終一位攝影機操作員獲得巨獎。

《超音鼠大電影》的全球票房約3.19億美元。（《超音鼠大電影》劇照）

《超音鼠大電影2》是去年上映的《超音鼠大電影》之續集電影，電影續由美國導演Jeff Fowler執導；占基利、James Marsden及Tika Sumpter主演。續集電影的主體拍攝在今年3月15日正式開始，暫定名稱為「翡翠山莊」（Emerald Hill），這是參考遊戲《超音鼠2》其中一個關卡。《超音鼠大電影2》預計會在明年4月8日美國上映。