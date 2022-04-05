王羽《獨臂刀》香港首破百萬票房電影　日練左手用刀創新武俠時代

一代武打巨星王羽於今日（5日）早上在台北振興醫院因病離世，享年80歲，女兒王馨平較早前在微博公布爸爸逝世的消息，業界內外及網友都紛紛發文悼念。



王羽與女兒王馨平曾一起亮相第50屆金馬獎紅地氈。（VCG）

1967年，24歲的王羽憑藉邵氏功夫片《獨臂刀》聲名大噪，同時也成為導演張徹的成名作，奠定了他在影壇的重要地位。影片由張徹、倪匡擔任編劇，講述方剛（王羽飾）以殘疾之身練就奇功的傳奇故事，當年上映後創下129萬票房成績，是香港電影史上第一部票房過百萬的電影，並開啟了「新武俠」時代，而王羽就是首批代表人物。往後數十年間，王羽拍攝了多套以「獨臂刀」為題材的電影，包括《獨臂刀王》、《獨臂拳王》、《獨臂刀大戰盲劍客》等，更曾在版權問題上，與邵氏公司針鋒相對。而當中原班人馬拍攝的續集《獨臂刀王》，也稱霸華語賣座冠軍。2005年，《獨臂刀》獲香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」第十五名。

《獨臂刀》是是華語影壇上的永恆經典。（電影海報）

據王羽生前回憶，拍《獨臂刀》時要「砍」掉右手，他表示砍右手的話自己就不能打了，但導演張徹認為，只有砍掉右手，用左手重新練習武功才更有說服力。因此為了拍好《獨臂刀》，王羽每日都要用左手練刀，甚至吃飯做事都用左手，可見其用心，也正因如此，才造就了這套華語經典。

王羽在6、70年代拍攝了大量武俠片。（VCG）