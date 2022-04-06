講你都唔信｜肥仔聰拍《少林足球》斷威也墜地︰全場聽到啪一聲

由曾志偉、錢嘉樂、方紹聰及江嘉敏主持的《講你都唔信》，昨晚（5/4）播出最新一集，除了繼續有方力申、張達明及肥仔聰（林子聰）之外，還邀請到由資深動作指導火星（蔣榮發）、動作導演林迪安及盧惠光組成的「International 巨星隊」。而肥仔聰就大爆爆當年拍攝《少林足球》時，發生了恐怖意外！

肥仔聰指當年在周星馳執導的《少林足球》中，飾演「輕功水上飄」六師弟，戲內有大量吊威也鏡頭，全部都是親身上陣。其中一幕從球場高處墮下的場口，劇組Set了兩條威也的肥仔聰被吊至約6層樓高的位置，高度比足球場的看台還要高。正因位置太高關係，對講機接收不清晰，放威也的時機只靠被吊高的肥仔聰親自點頭示意，非常驚險。

肥仔聰指當年在周星馳執導的《少林足球》中飾演「輕功水上飄」六師弟，戲內有大量吊威吔鏡頭，全部都是親身上陣。

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到正式拍攝時，肥仔聰原本全程專注做表情及動作，豈料距離地面約三米位置，其中一條威也斷了，以致肥仔聰落地時其中一隻腳被摺在身後，現場更發出清脆的「啪」一聲。肥仔聰續指自己即場痛至典來典去，而當時的武術指導程小東走到自己身邊，對著其受傷位置作狀畫了一道符後即說：「冇事！吊上去拍多個！」

點擊下圖看肥仔聰在《少林足球》中半空墮下的精彩場面：

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最終肥仔聰忍痛繼續拍攝，拍完後才到醫院檢查，幸好沒有骨折，但從屁股至小腿的所有肌肉二級撕裂。雖然聽落很慘，但肥仔聰指當時醫院不但只給了他一支價值6元的正骨水，更表示「其實冇乜用」，肌肉拉傷只能靠身體自行癒合。肥仔聰憶述這個黑色幽默位時，連自己都忍不住笑出來。