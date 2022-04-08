艾莉西亞菲瑾德投訴全裸幾個鐘冇人理　強調片場要有專人協調床戲

艾莉西亞菲瑾德曾經憑《丹麥女孩》榮獲奧斯卡最佳女配角。（imdb）

憑《丹麥女孩》（The Danish Girl），榮獲奧斯卡最佳女配角的艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander），早前向外媒披露，自己從影以來拍攝的裸露場面，非常不受保護，更曾經在拍攝現場全裸幾個鐘都不被理會，現場連給她一件浴袍的人也沒有。她強調親密行為協調員（intimacy coordinators ）的角色十分重要，「應該要在我從影生涯開始時存在」。

《丹麥女孩》電影海報。（imdb）

親密行為協調員，是#Metoo後在影視界新出現的行業。崗位的主要職責，在電影或電視拍攝床戲或有其他親密行為情節時，確保演員的權益不會受到侵犯。艾莉西亞指：「親密床戲並不能夠即興演出，必須經過編排並照編排演出。」亦強調：「我對自己的身體十分有自信，亦在電影中演出過不少裸露鏡頭，但其實過程並不容易。」

《巴黎的最後探戈》的親熱橋段引起過不少風波。（imdb）

荷里活電影過去曾因為電影中的裸露或親密行為情節，而釀出不少風波。最著名的事件莫過於貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）的作品金像作品、由馬龍白蘭度（Marlon Brando）主演的電影《巴黎最後探戈》（Last Tango in Paris）。電影的數段親熱戲的拍攝惹起近半世紀的爭議，導演亦於2013年訪問時承認，電影其中一段用牛油性侵女主角的橋段，在拍攝前未有得到女演員的同意。而李安的作品《色戒》，在拍攝梁朝偉與湯唯的床戲時，亦以「清場」的方式拍攝，現場只有兩位演員、導演自己與負責拍攝的攝影師在場。

《色戒》中的親熱戲，曾引起華語地區觀眾的熱烈討論。（imdb）

艾莉西亞菲瑾德是一名瑞典演員，曾經憑《智能叛侶》（Ex Machina）提名金球獎最佳女主角，在《丹麥女孩》的演出令她獲得奧斯卡金像獎最佳女配角獎。代表作品包括《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）、《特務型戰》（U.N.C.L.E.）等，曾經在《智能叛侶》（Ex Machina）、《丹麥女孩》（The Danish Girl）及《慾望鬱金香》（Tulip Fever）等電影裡演出過裸露鏡頭。