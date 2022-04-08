Netflix18禁電影《禁室365天》續集預告出爐　情慾場面更大膽火辣

Netflix十八禁電影《禁室365天》（365 Days）前年在Netflix上架時引起轟動，事關電影出現連場大膽性愛場面，兩位主角全裸上陣豁出去演出，加上霸道總裁加追平凡女子的狗血人設，令這部波蘭影片連續多日成為收視冠軍。

《禁室365天》有一幕遊艇性愛場口長達３分鐘，不少網民認為太逼真是「假戲真做」而引起爭議。（《禁室 365 天》劇照）

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片方早已宣布會開發三部曲，而續集《365 Days: This Day》的預告終於面世！今集男女主角終於結成夫婦，但兩人的戀情依然波折重重，今集加入了由意大利男模Simone Susinna飾演的新角色「Nacho」，跟女主角有不少曖昧，激到男主角紮紮跳，而女主角亦不滿男主角對她過度操控，並因此而吵大鑊。

新加入的男演員Simone Susinna無論顏值同身材，都跟男主角鬥到難分難解。（IG圖片）

不過劇情都是其次，相信觀眾最關心的是續集的情慾場面有幾激，而預告中所見到的部份畫面沒有令大家失望，比上一集有過之而無不及，而且分分鐘更加大膽，《365 Days: This Day》確定於4月27日在Netflix上架，要再耐心等多陣！

續集預告中的情慾場面沒有令觀眾失望。（影片截圖）

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重溫《禁室365天》十八禁冧女金句

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