閃電俠演藝生涯玩完？　華納追究Ezra Miller鬧事：終止所有合作

Ezra Miller的演藝生涯，可能會因為「激嬲」華納而跑到盡頭。（Getty Image）

荷里活演員Ezra Miller早前於夏威夷酒吧搞事，被當地警方拘捕後獲准保釋。但對Ezra Miller的荒誕行徑，投資《正義聯盟》（Justice League）以及《怪獸》系列（Fantastic Beast）電影的華納兄弟（Warner Brothers）決定割席，除了已經完成拍攝的《閃電俠》外，其他合作將會全面終止。

閃電俠夏威夷搶卡啦OK咪被捕 Ezra Miller出名亂來新戲前又出事

據外媒報道，Ezra Miller近年醜聞「一籮籮」，除了個人形象惡劣，亦對合作的片商造成負面影響。華納兄弟與DC的高層進行緊急會議，討論Ezra Miller事件並達成一致共識，決定暫停與Ezra Miller未來所有合作，意味着包括《正義聯盟》及《怪獸》系列在內，凡由華納兄弟投資的電影，Ezra Miller的演出機會將會極之渺茫。

現年29歲的Ezra Miller，處於事業的頂峰階段，未知會否如「伊卡洛斯」一樣摔落地面。（Getty Image）

華納兄弟是全世界最大的電影製作公司之一，成立於1918年。華納兄弟百年來製作無數經典電影，近年參與投資及製作的電影包括《蝙蝠俠》（The Batman）、《王者世家》（King Richard）、《沙丘瀚戰》（Dune）、《天能》（Tenet）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）等。