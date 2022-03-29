閃電俠夏威夷搶卡啦OK咪被捕　Ezra Miller出名亂來新戲前又出事

Ezra Miller的衣著及行徑十分驚人大膽，過往亦不止一次在公眾場所搗亂生事。（Getty Image）

提到荷里活演員Ezra Miller，除了他近年在電影《正義聯盟》（Justice League）飾演閃電俠以及在《怪獸》系列（Fantastic Beast）飾演的闇靈魁登斯鄧不利多外，亦難免會想起他大膽的言行作風。Ezra Miller是著名的公開酷兒（Queer），而他大膽的衣著風格以及中性魅力亦令人印象深刻。此外，近年他荒誕出位行為，如去年在酒吧外出手打熱情女粉絲，今年初又在社交媒體拍片威脅3K黨等行徑，也令觀眾每次提到Ezra Miller也問：「今次佢又搞邊科？」

閃電俠｜Ezra Miller拍片威脅三K黨：我建議你吞槍自殺

剛過去週日，Ezra Miller在夏威夷一間酒吧被捕，夏威夷警方指，Ezra Miller在酒吧內叫囂，搶走一個女人卡啦OK咪，然後又撞低了一個正在玩飛鏢的男人，於是酒吧東主報警處理，令Ezra Miller被警方以公眾場所行為不檢及滋擾罪拘捕。Ezra Miller獲準以500美元（約3900港元）保釋，現時已離開警方的羈留所。

由夏威夷警方透過社交媒體平台發佈有關Ezra Miller被捕的資訊。（Twitter截圖）

Ezra Miller將會在今年四月上映的《怪獸與鄧不利多的秘密》中第三度演出魁登斯一角，隨第一、二集的劇情發展，以及第二集末的身世大揭秘，Ezra Miller的角色預期將會是第三集的重心，而他這次在電影上映前的荒誕行徑，未知會為電影的宣傳帶來正面或負面的影響。來年亦有傳DC會推出由Ezra Miller主演的閃電俠個人電影，未知事件會否影響電影的拍攝或製作。