美國隊長80歲漫畫拍賣　基斯伊雲斯《Endgame》片酬只買得起5本

漫畫《Captain America》於1940年出版，保留至今已超過80年，當年價錢只售10美分。（Marvel網站）

一本美國隊長第一次登場的漫畫，在海瑞得拍賣行的一個漫畫拍賣會上，以天價三百一十萬美元（約二千四百萬港元）賣出，成為史上成交價最貴的漫畫書之一。按基斯伊雲斯（Chris Evans）在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）演出美國隊長，所得的一千五百萬美元（約一億一千萬港元）片酬計算，只能夠買得起五本！

Chris Evans在《Avengers: Endgame》演出的片酬為一千五百萬美元，只夠買五本！（imdb）

這本《美國隊長》（Captain America）漫畫，於1940年二次世界大戰期間推出，角色美國隊長在這本同名漫畫中首次登場。漫畫封面極具標誌性，繪製了美國隊長拳打納粹德國領袖希特拉的圖畫。這本漫畫推出的時間，比日本偷襲珍珠港早了足足一年。

如果能夠穿越時空帶幾本全新的《美國隊長》漫畫回來……（電影截圖）

據消息指，這本「年屆八十」的《美國隊長》漫畫書接近全新，CGC評分為9.4分，現存只有三本，另外傳聞另外尚有一本達到CGC 9.8分，但從未在任何拍賣會上曝光。近年漫畫書的拍賣價屢創新高，2021年9月，蜘蛛俠第一次登場的漫畫《Amazing Fantasy No.15 》，在拍賣會上以三百六十萬美元（約二千八百萬港元）賣出，成為史上「最貴」的漫畫書世界紀錄。