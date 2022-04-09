《金宵大廈2》拆解首五集電影密碼　「7樓半」來自神級Cult片

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》開播一星期，觀乎觀眾反應不俗，除了承接上輯劇情，支線的故事發展亦不俗，每兩集一個單位，節奏明快。而且頭5集情節中，仲藏有不少經典電影的元素，大家可以邊看邊發掘。

在單元《雙魚》中，由伍詠薇及蘇皓兒（Chloe）主演，故事是一對賣慘的母女，（《金宵大廈2》影片截圖）

港版《疑‧媽》Ｘ《毒魔》

單元《雙魚》由伍詠薇及蘇皓兒（Chloe）主演，飾演一對賣慘情的母女，劇中蘇皓兒要化毁容妝，而且半邊身都有傷疤，相當嚇人。情節改編自發生在美國的一宗真人真事，而事件亦拍成電影《疑‧媽》（Run），故事講女兒是早產嬰，在醫院恆溫箱保命，成長後亦有心律不整、哮喘、糖尿病和癱瘓等問題，母親含辛茹苦湊大，大家都戥她痛苦，但原來做媽媽的正享受其中，更希望女兒永久如此，以凸顯她慈母形象。

， 電影上畫時，戲名更成為話題。（《疑‧媽》劇照）

不單有《疑‧媽》元素，當伍詠薇被屋內的黑化元素纏身時，更帶有毒魔變身的概念。（《金宵大廈2》影片截圖）

在「７樓半」煉「殭屍」

《金宵大廈2》首集播出的故事叫《七樓半》，故事講于洋跟幾位老友合份買下一個單位，更以長命契擁有，邊個最長命就可擁有整個業權，可惜一次意外，于洋遭不鏽鋼飲管插眼而死，但又未完全死亡，成為半人半屍的「詐屍」，嚇親阿仔鄭子誠和孫仔曾展望。故事在破舊的大廈發生，氣氛有點像麥浚龍執導的《殭屍》，而且「七樓半」這樓層，更可找到是來自Cult片經典《玩謝麥高維治》（Being John Malkovich）男主角因生意不景，去到一辦公大廈求職，而公司位處的正是七樓半，是七樓和八樓中間一個很矮的夾層，不過《金宵大廈２》只借用了這個有趣的樓層名，內容並沒有太大關聯。

《城寨英雄》Ｘ《挑戰者一號》

去到最新一集《城寨英雄GO》，講到大廈內有一群喜歡打機的青年人，其中一位任天堂（劉頌鵬 飾）失蹤，父親任世嘉（韋家雄 飾）只知天堂最後出現的地方是金宵大廈網吧，而天堂應是相約一夥網上認識的打機朋友在此相聚。天堂與其網友都被虛擬的遊戲世界所帶走，決定登錄遊戲「城寨英雄GO」，尋找天堂的下落，而進入後的虛擬世界有如電影《挑戰者一號》，如果你有看過劇集《城寨英雄》，當中的設定更見有趣。