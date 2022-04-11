狂野時速10｜「Marvel隊長」貝兒娜森加盟　網民：勁過《復仇者》

《狂野時速》電影系列最終章分上下集推出，作為前篇的第十集有不少新血加入，包括「水行俠」積遜莫馬（Jason Momoa）以及新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）女星Daniela Melchior，日前雲迪素（Vin Diesel）再宣布，「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）亦強勢加盟！

雲迪素分享跟貝兒娜森的合照，宣布對方強勢加盟。（IG圖片）

雲迪素在Instagram分享跟貝兒娜森的溫馨合照，宣布對方參演《狂野時速10》，仲叫大家期待她的演出。「Marvel隊長」的加盟震驚大批網民，又謂是超級英雄一家親，因為雲狄素聲演《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的樹人Groot，而家加埋「水行俠」積遜莫馬與「Marvel隊長」，陣容拍得住《復仇者聯盟》。

貝兒娜森積極健身，練就一身肌肉。（IG圖片）

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自去年起貝兒娜森便積極健身，不止練就一身肌肉，仲識單手做引體上升，相當厲害！除了為拍攝《Marvel隊長》續集《The Marvel》作準備外，原來亦因為要加入《狂野時速》大家庭，雖然未知其角色是正是邪，但都好期待看她跟雲迪素飛車。